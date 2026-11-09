Morningstar DBRS: Θετικές προοπτικές για την Ελλάδα το 2027 – Ποιες χώρες κινδυνεύουν με υποβαθμίσεις
Morningstar DBRS: Θετικές προοπτικές για την Ελλάδα το 2027 – Ποιες χώρες κινδυνεύουν με υποβαθμίσεις
H Ελλάδα παραμένει στην ομάδα των χωρών με θετική πιστοληπτική δυναμική, σε αντίθεση με μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες που αντιμετωπίζουν επιδείνωση των δημοσιονομικών τους προοπτικών - Ξεχωρίζουν επίσης Πορτογαλία, Κύπρος και Ιρλανδία
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές οικονομίες με θετικές προοπτικές πιστοληπτικής αξιολόγησης για το 2027, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Morningstar DBRS, η οποία διαπιστώνει συνεχή βελτίωση των δημόσιων οικονομικών στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση χρέους της ευρωζώνης. Αντίθετα, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Πολωνία βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενους δημοσιονομικούς κινδύνους και αρνητικές προοπτικές.
Στην έκθεση με τίτλο «2027 Sovereign Credit Ratings Outlook», ο βρετανο-καναδικός οίκος εκτιμά ότι οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις των περισσότερων κρατών θα παραμείνουν σταθερές το επόμενο έτος, παρά την αύξηση του δημόσιου χρέους, τα υψηλότερα επιτόκια και τις γεωπολιτικές εντάσεις.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στην έκθεση με τίτλο «2027 Sovereign Credit Ratings Outlook», ο βρετανο-καναδικός οίκος εκτιμά ότι οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις των περισσότερων κρατών θα παραμείνουν σταθερές το επόμενο έτος, παρά την αύξηση του δημόσιου χρέους, τα υψηλότερα επιτόκια και τις γεωπολιτικές εντάσεις.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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