Morningstar DBRS: Θετικές προοπτικές για την Ελλάδα το 2027 – Ποιες χώρες κινδυνεύουν με υποβαθμίσεις

H Ελλάδα παραμένει στην ομάδα των χωρών με θετική πιστοληπτική δυναμική, σε αντίθεση με μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες που αντιμετωπίζουν επιδείνωση των δημοσιονομικών τους προοπτικών - Ξεχωρίζουν επίσης Πορτογαλία, Κύπρος και Ιρλανδία