Σοκ στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Πάνω από 600 ευρώ η MWh
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Σοκ στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Πάνω από 600 ευρώ η MWh

Στα ύψη οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, με τη μεγαβατώρα να ξεπερνά τα 600 ευρώ - Η άπνοια, η περιορισμένη παραγωγή ΑΠΕ και το ακριβό φυσικό αέριο εντείνουν τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας

Σοκ στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Πάνω από 600 ευρώ η MWh
Η κατακόρυφη πτώση της παραγωγής αιολικής ενέργειας προκαλεί νέο κύμα ανατιμήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού, με τις τιμές να ξεπερνούν τα 600 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά τις ώρες αιχμής της Δευτέρας. Η εξέλιξη αναδεικνύει την ευπάθεια των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας όταν η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές υποχωρεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις κρατικών και ιδιωτικών μετεωρολογικών φορέων, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά και φωτοβολταϊκά αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη έως την Τετάρτη στη βορειοδυτική και την κεντρική Ευρώπη. Ένα βραδέως κινούμενο καιρικό μέτωπο δημιουργεί συνθήκες άπνοιας και αυξημένης συννεφιάς σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες αγορές ηλεκτρισμού της περιοχής.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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