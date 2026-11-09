Σοκ στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Πάνω από 600 ευρώ η MWh

Στα ύψη οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, με τη μεγαβατώρα να ξεπερνά τα 600 ευρώ - Η άπνοια, η περιορισμένη παραγωγή ΑΠΕ και το ακριβό φυσικό αέριο εντείνουν τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας