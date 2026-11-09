Σοκ στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Πάνω από 600 ευρώ η MWh
Σοκ στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Πάνω από 600 ευρώ η MWh
Στα ύψη οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, με τη μεγαβατώρα να ξεπερνά τα 600 ευρώ - Η άπνοια, η περιορισμένη παραγωγή ΑΠΕ και το ακριβό φυσικό αέριο εντείνουν τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας
Η κατακόρυφη πτώση της παραγωγής αιολικής ενέργειας προκαλεί νέο κύμα ανατιμήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού, με τις τιμές να ξεπερνούν τα 600 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά τις ώρες αιχμής της Δευτέρας. Η εξέλιξη αναδεικνύει την ευπάθεια των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας όταν η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές υποχωρεί σημαντικά.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις κρατικών και ιδιωτικών μετεωρολογικών φορέων, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά και φωτοβολταϊκά αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη έως την Τετάρτη στη βορειοδυτική και την κεντρική Ευρώπη. Ένα βραδέως κινούμενο καιρικό μέτωπο δημιουργεί συνθήκες άπνοιας και αυξημένης συννεφιάς σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες αγορές ηλεκτρισμού της περιοχής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με τις προβλέψεις κρατικών και ιδιωτικών μετεωρολογικών φορέων, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά και φωτοβολταϊκά αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη έως την Τετάρτη στη βορειοδυτική και την κεντρική Ευρώπη. Ένα βραδέως κινούμενο καιρικό μέτωπο δημιουργεί συνθήκες άπνοιας και αυξημένης συννεφιάς σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες αγορές ηλεκτρισμού της περιοχής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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