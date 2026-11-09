Μύλοι Καλαμάτας: Από το 1925 και τα δάνεια του σχεδίου Μάρσαλ στο σήμερα – Το project για δύο ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων

Πίσω από την επένδυση στο ιστορικό βιομηχανικό συγκρότημα είναι η οικογένεια του Θανάση Καρυπίδη, επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης με κύρια δραστηριότητα κυρίως στον τομέα της εκκόκκισης και επεξεργασίας βάμβακος