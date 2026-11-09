Μύλοι Καλαμάτας: Από το 1925 και τα δάνεια του σχεδίου Μάρσαλ στο σήμερα – Το project για δύο ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων
Μύλοι Καλαμάτας: Από το 1925 και τα δάνεια του σχεδίου Μάρσαλ στο σήμερα – Το project για δύο ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων
Πίσω από την επένδυση στο ιστορικό βιομηχανικό συγκρότημα είναι η οικογένεια του Θανάση Καρυπίδη, επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης με κύρια δραστηριότητα κυρίως στον τομέα της εκκόκκισης και επεξεργασίας βάμβακος
Τον δρόμο της αξιοποίησης αναμένεται να πάρει ένα από τα πιο εμβληματικά βιομηχανικά ακίνητα της Καλαμάτας, οι ιστορικοί Μύλοι «Ευαγγελίστρια», στο λιμάνι της πόλης, με ένα επενδυτικό σχέδιο για τη μετατροπή του συγκροτήματος σε δύο ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων.
Το project προωθεί η οικογένεια του επιχειρηματία Θανάση Καρυπίδη, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, κυρίως στον τομέα της εκκόκκισης και επεξεργασίας βάμβακος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το project προωθεί η οικογένεια του επιχειρηματία Θανάση Καρυπίδη, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, κυρίως στον τομέα της εκκόκκισης και επεξεργασίας βάμβακος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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