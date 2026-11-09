Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξαγόρασε την Greek Air

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτά τον έλεγχο της Greek Air, ενισχύοντας την παρουσία της στην τεχνική συντήρηση αεροσκαφών και ελικοπτέρων - Οι εγκαταστάσεις στο Κορωπί, οι αναπτυξιακές προοπτικές και οι στρατηγικές συνεργασίες του ομίλου