Sani/Ikos: Από την επενδυτική «απόβαση» στην Κρήτη με 1.600 δωμάτια μέχρι τη φιλοξενία 5 αστέρων με αναγεννητική γεωργία στη Χαλκιδική

Πάνω από 1 δισ. ευρώ το επενδυτικό πλάνο του ομίλου έως το 2029 μη συμπεριλαμβανομένων του νέου σχεδιασμού σε συνέχεια των δύο νέων εξαγορών στην Κρήτη