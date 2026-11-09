Sani/Ikos: Από την επενδυτική «απόβαση» στην Κρήτη με 1.600 δωμάτια μέχρι τη φιλοξενία 5 αστέρων με αναγεννητική γεωργία στη Χαλκιδική
Sani/Ikos: Από την επενδυτική «απόβαση» στην Κρήτη με 1.600 δωμάτια μέχρι τη φιλοξενία 5 αστέρων με αναγεννητική γεωργία στη Χαλκιδική
Πάνω από 1 δισ. ευρώ το επενδυτικό πλάνο του ομίλου έως το 2029 μη συμπεριλαμβανομένων του νέου σχεδιασμού σε συνέχεια των δύο νέων εξαγορών στην Κρήτη
Ένα επενδυτικό πλάνο που στοχεύει μέχρι στιγμής, στην Κρήτη, σε συνολικό χαρτοφυλάκιο με πάνω από 1.600 κλειδιά στον ορίζοντα της επόμενης πενταετίας αλλά και στη Χαλκιδική σε νέες επεκτάσεις και επενδύσεις συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, και ενός νέου μοντέλου πολυτελούς φιλοξενίας 5 αστέρων*, με επίκεντρο τις εμπειρίες, την ευεξία και την αναγεννητική γεωργία.
Πρόκειται για τα επόμενα βήματα της Sani Ikos εντός των τειχών πέραν βέβαια και των επενδύσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί και «τρέχουν» εντός κι εκτός Ελλάδας, σε Ισπανία και Πορτογαλία για τον όμιλο στο πλαίσιο του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος του 1 δισ. ευρώ που έχει ανακοινωθεί έως το 2029.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πρόκειται για τα επόμενα βήματα της Sani Ikos εντός των τειχών πέραν βέβαια και των επενδύσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί και «τρέχουν» εντός κι εκτός Ελλάδας, σε Ισπανία και Πορτογαλία για τον όμιλο στο πλαίσιο του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος του 1 δισ. ευρώ που έχει ανακοινωθεί έως το 2029.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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