Μάκρη: Η περιπετειώδης ιστορία και η… ώρα της κρίσης για το ιδιωτικό νησί του Ιονίου
Μάκρη: Η περιπετειώδης ιστορία και η… ώρα της κρίσης για το ιδιωτικό νησί του Ιονίου
Πώς η νησίδα των Εχινάδων κατέληξε σε ιδιώτη, οι πλειστηριασμοί και η τιμή που ξεκίνησε από τα 8 εκατ. ευρώ και κατέληξε στις… 247.000 ευρώ - Η μίσθωση για 99 χρόνια, η υπόθεση που έγινε θέμα σε διεθνή ΜΜΕ και το σφυρί αυτής της εβδομάδας
Ένα ακόμη ιδιαίτερα κρίσιμο επεισόδιο αναμένεται να παιχτεί αυτή την εβδομάδα στο «σήριαλ» σχετικά με το ιδιωτικό νησί Μάκρη στο Ιόνιο Πέλαγος.
Και τούτο καθώς για την ερχόμενη Παρασκευή 13 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό και μάλιστα με τιμή πρώτης προσφοράς 247.000 ευρώ, που είναι… κλάσμα των προηγούμενων τιμών εκκίνησης. Πάντα, βεβαίως, μέχρι την τελευταία ώρα υπάρχει το ενδεχόμενο αναστολής του πλειστηριασμού.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Και τούτο καθώς για την ερχόμενη Παρασκευή 13 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό και μάλιστα με τιμή πρώτης προσφοράς 247.000 ευρώ, που είναι… κλάσμα των προηγούμενων τιμών εκκίνησης. Πάντα, βεβαίως, μέχρι την τελευταία ώρα υπάρχει το ενδεχόμενο αναστολής του πλειστηριασμού.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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