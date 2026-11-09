Μάκρη: Η περιπετειώδης ιστορία και η… ώρα της κρίσης για το ιδιωτικό νησί του Ιονίου

Πώς η νησίδα των Εχινάδων κατέληξε σε ιδιώτη, οι πλειστηριασμοί και η τιμή που ξεκίνησε από τα 8 εκατ. ευρώ και κατέληξε στις… 247.000 ευρώ - Η μίσθωση για 99 χρόνια, η υπόθεση που έγινε θέμα σε διεθνή ΜΜΕ και το σφυρί αυτής της εβδομάδας