Υποχωρούν 5% οι τιμές στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρώπη
Υποχωρούν 5% οι τιμές στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρώπη
Στις 132 μονάδες υποχώρησε ο δείκτης τιμών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων τον Οκτώβριο, καταγράφοντας μηνιαία πτώση 0,9% - Παρά τη διόρθωση, οι τιμές χονδρικής παραμένουν 32% υψηλότερες από τα επίπεδα του 2015
Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ευρώπη, καθώς η αγορά απομακρύνεται σταδιακά από την περίοδο των έντονων ανατιμήσεων και της περιορισμένης διαθεσιμότητας οχημάτων που χαρακτήρισε τα προηγούμενα χρόνια.
Τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2026 δείχνουν ότι οι τιμές χονδρικής υποχώρησαν κατά 0,9% σε μηνιαία βάση, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 η μείωση διαμορφώθηκε στο 5%.
Η εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα για εμπόρους, εισαγωγείς και υποψήφιους αγοραστές, αν και οι μειώσεις που καταγράφονται στις συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών δεν μεταφέρονται απαραίτητα με τον ίδιο ρυθμό στις τελικές τιμές λιανικής.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2026 δείχνουν ότι οι τιμές χονδρικής υποχώρησαν κατά 0,9% σε μηνιαία βάση, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 η μείωση διαμορφώθηκε στο 5%.
Η εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα για εμπόρους, εισαγωγείς και υποψήφιους αγοραστές, αν και οι μειώσεις που καταγράφονται στις συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών δεν μεταφέρονται απαραίτητα με τον ίδιο ρυθμό στις τελικές τιμές λιανικής.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα