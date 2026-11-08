Υποχωρούν 5% οι τιμές στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρώπη
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Υποχωρούν 5% οι τιμές στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρώπη

Στις 132 μονάδες υποχώρησε ο δείκτης τιμών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων τον Οκτώβριο, καταγράφοντας μηνιαία πτώση 0,9% - Παρά τη διόρθωση, οι τιμές χονδρικής παραμένουν 32% υψηλότερες από τα επίπεδα του 2015

Υποχωρούν 5% οι τιμές στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρώπη
Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ευρώπη, καθώς η αγορά απομακρύνεται σταδιακά από την περίοδο των έντονων ανατιμήσεων και της περιορισμένης διαθεσιμότητας οχημάτων που χαρακτήρισε τα προηγούμενα χρόνια.

Τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2026 δείχνουν ότι οι τιμές χονδρικής υποχώρησαν κατά 0,9% σε μηνιαία βάση, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 η μείωση διαμορφώθηκε στο 5%.

Η εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα για εμπόρους, εισαγωγείς και υποψήφιους αγοραστές, αν και οι μειώσεις που καταγράφονται στις συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών δεν μεταφέρονται απαραίτητα με τον ίδιο ρυθμό στις τελικές τιμές λιανικής.

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