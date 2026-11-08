Υποχωρούν 5% οι τιμές στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρώπη

Στις 132 μονάδες υποχώρησε ο δείκτης τιμών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων τον Οκτώβριο, καταγράφοντας μηνιαία πτώση 0,9% - Παρά τη διόρθωση, οι τιμές χονδρικής παραμένουν 32% υψηλότερες από τα επίπεδα του 2015