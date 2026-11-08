Οι Δημοκρατικοί σηκώνουν μανίκια και ξεκινούν διώξεις – Ερευνες για υπουργούς, crypto, μεγιστάνες Big Tech και Τραμπ

Το Κογκρέσο επιστρέφει τη Δευτέρα με αμετάβλητες πλειοψηφίες, αλλά εντελώς διαφορετικό πολιτικό κλίμα – Οι σχεδιαζόμενες παραπομπές υπουργών, οι έρευνες για τη Silicon Valley και τον Μασκ, τα crypto και την περιουσία των Τραμπ - Οι πολίτες των ΗΠΑ στράφηκαν εναντίον των «tech bros» του Ντόναλντ Τραμπ