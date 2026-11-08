Οι Δημοκρατικοί σηκώνουν μανίκια και ξεκινούν διώξεις – Ερευνες για υπουργούς, crypto, μεγιστάνες Big Tech και Τραμπ
Οι Δημοκρατικοί σηκώνουν μανίκια και ξεκινούν διώξεις – Ερευνες για υπουργούς, crypto, μεγιστάνες Big Tech και Τραμπ
Το Κογκρέσο επιστρέφει τη Δευτέρα με αμετάβλητες πλειοψηφίες, αλλά εντελώς διαφορετικό πολιτικό κλίμα – Οι σχεδιαζόμενες παραπομπές υπουργών, οι έρευνες για τη Silicon Valley και τον Μασκ, τα crypto και την περιουσία των Τραμπ - Οι πολίτες των ΗΠΑ στράφηκαν εναντίον των «tech bros» του Ντόναλντ Τραμπ
Σε ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον επιστρέφει τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις εργασίες του το αμερικανικό Κογκρέσο, μετά τη διακοπή για τις ενδιάμεσες εκλογές, που έφεραν μια βαριά ήττα για τους Ρεπουμπλικανούς και ανέτρεψαν τους συσχετισμούς δυνάμεων στην Ουάσιγκτον.
Μπορεί οι κοινοβουλευτικές ισορροπίες να παραμένουν για την ώρα αμετάβλητες, καθώς το νέο Σώμα ορκίζεται στις αρχές Ιανουαρίου, όμως η αλλαγή του πολιτικού κλίματος είναι ήδη εμφανής: οι Δημοκρατικοί προετοιμάζουν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ερευνών για κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηματικούς συμμάχους και χρηματοδότες του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών πληθαίνουν οι φωνές αμφισβήτησης συγκεκριμένων επιλογών της κυβέρνησης.
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Μπορεί οι κοινοβουλευτικές ισορροπίες να παραμένουν για την ώρα αμετάβλητες, καθώς το νέο Σώμα ορκίζεται στις αρχές Ιανουαρίου, όμως η αλλαγή του πολιτικού κλίματος είναι ήδη εμφανής: οι Δημοκρατικοί προετοιμάζουν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ερευνών για κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηματικούς συμμάχους και χρηματοδότες του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών πληθαίνουν οι φωνές αμφισβήτησης συγκεκριμένων επιλογών της κυβέρνησης.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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