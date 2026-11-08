$1,5 δισ. σε νέες παραγγελίες LNG carriers από τους Ελληνες εφοπλιστές
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$1,5 δισ. σε νέες παραγγελίες LNG carriers από τους Ελληνες εφοπλιστές

Τα συμβόλαια δισεκατομμυρίων, οι μεγάλοι παίκτες και το κόστος των γεωπολιτικών κινδύνων

$1,5 δισ. σε νέες παραγγελίες LNG carriers από τους Ελληνες εφοπλιστές
Πάνω από 1,5 δισ. δολάρια σε νέες παραγγελίες LNG carriers, πρόσθετα ναυπηγικά προγράμματα εκατοντάδων εκατομμυρίων και συμβολαιοποιημένα μελλοντικά έσοδα 3,1 δισ. δολαρίων αποτυπώνουν το μέγεθος του ελληνικού επενδυτικού στοιχήματος στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι Eλληνες εφοπλιστές ενισχύουν τους στόλους τους με πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, που κοστίζουν έως και 263 εκατ. δολάρια το καθένα, διεκδικώντας μερίδιο από την αύξηση των εξαγωγών LNG των ΗΠΑ και του Κατάρ. Oμως, πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων διαμορφώνεται μια σκληρή αναμέτρηση.

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