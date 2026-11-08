Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: 5,3 δισ. ευρώ για ελληνικά νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις

Κλιματικό ταμείο για λίγους, κλιματικά μέτρα για όλους - Επιδοτήσεις τώρα, επιβαρύνσεις μετά - Τι έρχεται στην Ελλάδα έως το 2032