Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: 5,3 δισ. ευρώ για ελληνικά νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις
Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: 5,3 δισ. ευρώ για ελληνικά νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις
Κλιματικό ταμείο για λίγους, κλιματικά μέτρα για όλους - Επιδοτήσεις τώρα, επιβαρύνσεις μετά - Τι έρχεται στην Ελλάδα έως το 2032
Στη νέα φάση της κλιματικής πολιτικής μπαίνει η Ελλάδα: από τη μία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο φέρνει έως το 2032 επιδοτήσεις για θερμομόνωση, αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικές μετακινήσεις και κοινωνική στέγη. Από την άλλη, η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την κλιματική ανθεκτικότητα θα υποχρεώσει τη χώρα να σχεδιάζουν συστηματικά μέτρα για την προστασία από καύσωνες, πλημμύρες, πυρκαγιές και λειψυδρία, κάτι που σημαίνει αυξημένες κρατικές δαπάνες, πράσινους φόρους, αλλά και μέτρα στήριξης και επιδότησης για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Κλιματική Ανθεκτικότητα και πρόταση για τον πρώτο ευρωπαϊκό νόμο κλιματικής ανθεκτικότητας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Οκτωβρίου. Για την Ελλάδα, το πρόβλημα είναι ήδη εδώ: καύσωνες, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και πίεση στα υδάτινα αποθέματα επηρεάζουν άμεσα ασφάλεια, υποδομές, ασφάλιση, αγροτική παραγωγή, τουρισμό και τιμές ενέργειας. Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι ζημίες από κλιματικές καταστροφές στην ΕΕ ανήλθαν περίπου σε 200 δισ. ευρώ την περίοδο 2022-2025.
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Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Κλιματική Ανθεκτικότητα και πρόταση για τον πρώτο ευρωπαϊκό νόμο κλιματικής ανθεκτικότητας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Οκτωβρίου. Για την Ελλάδα, το πρόβλημα είναι ήδη εδώ: καύσωνες, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και πίεση στα υδάτινα αποθέματα επηρεάζουν άμεσα ασφάλεια, υποδομές, ασφάλιση, αγροτική παραγωγή, τουρισμό και τιμές ενέργειας. Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι ζημίες από κλιματικές καταστροφές στην ΕΕ ανήλθαν περίπου σε 200 δισ. ευρώ την περίοδο 2022-2025.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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