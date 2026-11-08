Citi: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ευρωπαϊκές μετοχές έναντι της Wall Street – Οι κίνδυνοι από την AI
Citi: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ευρωπαϊκές μετοχές έναντι της Wall Street – Οι κίνδυνοι από την AI
Η Citi προτιμά τις ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς η Wall Street δέχεται πιέσεις από την αβεβαιότητα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη – Η εκτίμηση της για το πετρέλαιο - Οι προοπτικές της ΕΚΤ και η πορεία του Stoxx 600 μετά τις αμερικανικές εκλογές
Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε προτιμώμενη επενδυτική επιλογή της Citigroup έναντι της Wall Street, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις τεράστιες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να επιβαρύνει τις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές. Η ιστορική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ προκάλεσε αρχικά ένα ισχυρό ανοδικό ξέσπασμα στις αγορές, ωστόσο η αισιοδοξία αποδείχθηκε βραχύβια, με τους επενδυτές να επιστρέφουν γρήγορα στις ανησυχίες για τη χρηματοδότηση των υποδομών AI και τις επιπτώσεις από πιθανές αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον.
Σε σημείωμα προς τους πελάτες της την Παρασκευή, η αμερικανική τράπεζα υπογράμμισε ότι οι πιέσεις στο επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να συνεχιστούν, ακόμη και μετά την απομάκρυνση της πολιτικής αβεβαιότητας που συνόδευε την εκλογική αναμέτρηση.
Η Citi υπενθυμίζει ότι ιστορικά οι αμερικανικές μετοχές τείνουν να υποχωρούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές και να ανακάμπτουν μετά την ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με την εποχική ανάλυσή της, ο S&P 500 εμφανίζει συνήθως αποδόσεις της τάξης του 3% έως 4% κατά το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου.
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Σε σημείωμα προς τους πελάτες της την Παρασκευή, η αμερικανική τράπεζα υπογράμμισε ότι οι πιέσεις στο επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να συνεχιστούν, ακόμη και μετά την απομάκρυνση της πολιτικής αβεβαιότητας που συνόδευε την εκλογική αναμέτρηση.
Η Citi υπενθυμίζει ότι ιστορικά οι αμερικανικές μετοχές τείνουν να υποχωρούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές και να ανακάμπτουν μετά την ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με την εποχική ανάλυσή της, ο S&P 500 εμφανίζει συνήθως αποδόσεις της τάξης του 3% έως 4% κατά το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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