Citi: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ευρωπαϊκές μετοχές έναντι της Wall Street – Οι κίνδυνοι από την AI

Η Citi προτιμά τις ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς η Wall Street δέχεται πιέσεις από την αβεβαιότητα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη – Η εκτίμηση της για το πετρέλαιο - Οι προοπτικές της ΕΚΤ και η πορεία του Stoxx 600 μετά τις αμερικανικές εκλογές