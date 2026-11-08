Μελίνα Τραυλού: Ενότητα και ισχυροί θεσμοί για να παραμείνει ανταγωνιστική η ελληνική ναυτιλία
Μελίνα Τραυλού: Ενότητα και ισχυροί θεσμοί για να παραμείνει ανταγωνιστική η ελληνική ναυτιλία
Στην εκδήλωση για τα 90 χρόνια του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών συνέδεσε τη συνεργασία των ναυτιλιακών φορέων με τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της ελληνικής ναυτιλίας διεθνώς
Μήνυμα ενότητας απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις της ναυτιλίας έστειλε η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 90 χρόνια του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Όπως τόνισε, η συνεργασία των φορέων και η σύνθεση διαφορετικών απόψεων μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ρεαλιστικών πολιτικών που θα διατηρήσουν την ελληνική ναυτιλία ανταγωνιστική.
«Η ενότητα και οι ισχυροί θεσμοί είναι πιο αναγκαίοι από ποτέ», ανέφερε η κ. Τραυλού, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων και αντιμετωπίζει προκλήσεις σε πολλά επίπεδα. Χαρακτήρισε τη ναυτιλία των Ελλήνων «εθνικό οικονομικό και κοινωνικό κεφάλαιο», καθώς και στρατηγικό και γεωπολιτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα.
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«Η ενότητα και οι ισχυροί θεσμοί είναι πιο αναγκαίοι από ποτέ», ανέφερε η κ. Τραυλού, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων και αντιμετωπίζει προκλήσεις σε πολλά επίπεδα. Χαρακτήρισε τη ναυτιλία των Ελλήνων «εθνικό οικονομικό και κοινωνικό κεφάλαιο», καθώς και στρατηγικό και γεωπολιτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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