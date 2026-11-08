Μελίνα Τραυλού: Ενότητα και ισχυροί θεσμοί για να παραμείνει ανταγωνιστική η ελληνική ναυτιλία

Στην εκδήλωση για τα 90 χρόνια του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών συνέδεσε τη συνεργασία των ναυτιλιακών φορέων με τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της ελληνικής ναυτιλίας διεθνώς