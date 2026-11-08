Ενεργειακή ακρίβεια: Μικρότερες παραγγελίες, μεγαλύτεροι λογαριασμοί για τη θέρμανση, ενώ ο χειμώνας προβλέπεται δύσκολος
Ενεργειακή ακρίβεια: Μικρότερες παραγγελίες, μεγαλύτεροι λογαριασμοί για τη θέρμανση, ενώ ο χειμώνας προβλέπεται δύσκολος
Όλο και μικραίνουν οι παραγγελίες πετρελαίου, όλο και μειώνονται οι ώρες λειτουργίας των καλοριφέρ, καθώς ο χειμώνας προβλέπεται δύσκολος
Με μικρότερες παραγγελίες πετρελαίου, μετρημένες μετακινήσεις και θέρμανση για λίγες ώρες την ημέρα προετοιμάζονται να περάσουν τον χειμώνα τα νοικοκυριά. Το νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας αλλάζει τις καθημερινές επιλογές, καθώς καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα απορροφούν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πελάτες που περιορίζουν τις αγορές τους, ενώ η μεταφορά του ενεργειακού κόστους σε προϊόντα και υπηρεσίες απειλεί να παρατείνει την πληθωριστική πίεση.
Το ανησυχητικό στοιχείο είναι η πιθανή διάρκεια της αναταραχής. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ προειδοποίησε από τη Σιγκαπούρη ότι για το 2027 δεν βλέπει ρεαλιστική προοπτική επιστροφής των ενεργειακών αγορών στην κατάσταση πριν από τον πόλεμο στο Ιράν.
Οι επιθέσεις των Χούθι σε σαουδαραβικές ενεργειακές εγκαταστάσεις οδήγησαν το brent έως τα 117 δολάρια/βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη κινείται πλέον στα 100 ευρώ/μεγαβατώρα, τιμή σχεδόν υπερτριπλάσια από τα περυσινά επίπεδα.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Το ανησυχητικό στοιχείο είναι η πιθανή διάρκεια της αναταραχής. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ προειδοποίησε από τη Σιγκαπούρη ότι για το 2027 δεν βλέπει ρεαλιστική προοπτική επιστροφής των ενεργειακών αγορών στην κατάσταση πριν από τον πόλεμο στο Ιράν.
Οι επιθέσεις των Χούθι σε σαουδαραβικές ενεργειακές εγκαταστάσεις οδήγησαν το brent έως τα 117 δολάρια/βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη κινείται πλέον στα 100 ευρώ/μεγαβατώρα, τιμή σχεδόν υπερτριπλάσια από τα περυσινά επίπεδα.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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