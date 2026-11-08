Ενεργειακή ακρίβεια: Μικρότερες παραγγελίες, μεγαλύτεροι λογαριασμοί για τη θέρμανση, ενώ ο χειμώνας προβλέπεται δύσκολος

Όλο και μικραίνουν οι παραγγελίες πετρελαίου, όλο και μειώνονται οι ώρες λειτουργίας των καλοριφέρ, καθώς ο χειμώνας προβλέπεται δύσκολος