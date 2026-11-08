Ασφαλιστική κάλυψη νέων άνω των 18: Τι αλλάζει για μαθητές, σπουδαστές και προσωρινά εργαζόμενους
Ασφαλιστική κάλυψη νέων άνω των 18: Τι αλλάζει για μαθητές, σπουδαστές και προσωρινά εργαζόμενους
Νέα διάταξη του υπουργείου Εργασίας προβλέπει παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης μετά τα 18, ώστε μαθητές, φοιτητές και νέοι εργαζόμενοι να μη μένουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά τη μετάβαση στην ενηλικίωση
Την κάλυψη των κενών που δημιουργούνται στην ασφαλιστική ικανότητα των νέων μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου εργασίας για τον περιορισμός της ανεξέλεγκτης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.
Στην πράξη, θα προβλέπεται παράταση της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των νέων που ενηλικιώνονται ενώ είναι ακόμη μαθητές λυκείου, φοιτητές , άνεργοι καθώς και σε μια σειρά άλλων περιπτώσεων, που το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι ελλιπές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στην πράξη, θα προβλέπεται παράταση της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των νέων που ενηλικιώνονται ενώ είναι ακόμη μαθητές λυκείου, φοιτητές , άνεργοι καθώς και σε μια σειρά άλλων περιπτώσεων, που το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι ελλιπές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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