Ασφαλιστική κάλυψη νέων άνω των 18: Τι αλλάζει για μαθητές, σπουδαστές και προσωρινά εργαζόμενους

Νέα διάταξη του υπουργείου Εργασίας προβλέπει παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης μετά τα 18, ώστε μαθητές, φοιτητές και νέοι εργαζόμενοι να μη μένουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά τη μετάβαση στην ενηλικίωση