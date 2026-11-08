Ποιος αγοράζει πού στο κέντρο της Αθήνας: Το Κολωνάκι κρατά τα ηνία, τα Πετράλωνα όμως, έχουν μεγαλύτερη ζήτηση

Ποιος αγοράζει πού στο κέντρο της Αθήνας - Τα προφίλ των αγοραστών, οι τιμές και οι τάσεις στις δημοφιλείς περιοχές του Δήμου Αθηναίων, πρώτου σε ζήτηση πανελλαδικά στην εγχώρια κτηματαγορά