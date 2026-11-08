Ποιος αγοράζει πού στο κέντρο της Αθήνας: Το Κολωνάκι κρατά τα ηνία, τα Πετράλωνα όμως, έχουν μεγαλύτερη ζήτηση
Ποιος αγοράζει πού στο κέντρο της Αθήνας: Το Κολωνάκι κρατά τα ηνία, τα Πετράλωνα όμως, έχουν μεγαλύτερη ζήτηση
Ποιος αγοράζει πού στο κέντρο της Αθήνας - Τα προφίλ των αγοραστών, οι τιμές και οι τάσεις στις δημοφιλείς περιοχές του Δήμου Αθηναίων, πρώτου σε ζήτηση πανελλαδικά στην εγχώρια κτηματαγορά
Το Κολωνάκι διατηρεί τα πρωτεία στις τιμές, προσφέρει όμως μόλις 2,8% ως ενδεικτική μεικτή απόδοση στη μακροχρόνια μίσθωση. Η βραχυχρόνια μίσθωση χάνει σταδιακά την ισχύ της ως παράγοντας διαμόρφωσης των τιμών, αφού οι επενδυτές που αγόραζαν μικρά σπίτια με το βλέμμα στα Airbnb έχουν σε μεγάλο βαθμό απομακρυνθεί από την αγορά του ιστορικού κέντρου λόγω των περιορισμών, ενώ περιοχές του ευρύτερου κέντρου, στου Γκύζη ή τους Αμπελοκήπους, προσελκύουν το τελευταίο διάστημα, λόγω των σχετικά χαμηλότερων τιμών εισόδου, μικρούς κατασκευαστές, αγοραστές πρώτης κατοικίας και επενδυτές που αναζητούν παλαιότερα ακίνητα για ανακαίνιση.
Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στην πρώτη και δημοφιλέστερη αγορά κατοικίας της χώρας, αυτή του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας όπου οι διαφορετικές ταχύτητες στις επιμέρους αγορές αποτυπώνονται και στις τιμές, με ενδεικτική την «ψαλίδα» μέσα στον ίδιο δήμο: το Κολωνάκι με μια μέση ζητούμενη τιμή στα 6.100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) αυτή τη στιγμή είναι κατά 2,3 φορές ακριβότερο από του Γκύζη, όπου η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 2.600 ευρώ/τ.μ. Η ψαλίδα μπορεί να είναι τετραπλάσια, πενταπλάσια ή και ακόμη μεγαλύτερη αν το σπίτι στο Κολωνάκι έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με ενδεικτική την τιμή του 1 εκατ. ευρώ για ανακαινισμένο διαμέρισμα 98 τ.μ., ρετιρέ 5ου-6ου ορόφου με αποκλειστική χρήση ταράτσας με τζακούζι.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στην πρώτη και δημοφιλέστερη αγορά κατοικίας της χώρας, αυτή του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας όπου οι διαφορετικές ταχύτητες στις επιμέρους αγορές αποτυπώνονται και στις τιμές, με ενδεικτική την «ψαλίδα» μέσα στον ίδιο δήμο: το Κολωνάκι με μια μέση ζητούμενη τιμή στα 6.100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) αυτή τη στιγμή είναι κατά 2,3 φορές ακριβότερο από του Γκύζη, όπου η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 2.600 ευρώ/τ.μ. Η ψαλίδα μπορεί να είναι τετραπλάσια, πενταπλάσια ή και ακόμη μεγαλύτερη αν το σπίτι στο Κολωνάκι έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με ενδεικτική την τιμή του 1 εκατ. ευρώ για ανακαινισμένο διαμέρισμα 98 τ.μ., ρετιρέ 5ου-6ου ορόφου με αποκλειστική χρήση ταράτσας με τζακούζι.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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