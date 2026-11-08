Ρεύμα: Ο Νοέμβριος 2026 έφερε ακριβότερα πράσινα τιμολόγια – Το χάσμα με τα μπλε

Τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος του Νοεμβρίου φτάνουν έως τριπλάσια επίπεδα έναντι των μπλε, με χρεώσεις έως 40 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Παρά τις φθηνότερες σταθερές επιλογές, η πλειονότητα των καταναλωτών παραμένει εκτεθειμένη στις αυξήσεις της ενεργειακής κρίσης