Ρεύμα: Ο Νοέμβριος 2026 έφερε ακριβότερα πράσινα τιμολόγια – Το χάσμα με τα μπλε
Ρεύμα: Ο Νοέμβριος 2026 έφερε ακριβότερα πράσινα τιμολόγια – Το χάσμα με τα μπλε
Τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος του Νοεμβρίου φτάνουν έως τριπλάσια επίπεδα έναντι των μπλε, με χρεώσεις έως 40 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Παρά τις φθηνότερες σταθερές επιλογές, η πλειονότητα των καταναλωτών παραμένει εκτεθειμένη στις αυξήσεις της ενεργειακής κρίσης
Έως και σε τριπλάσια επίπεδα σε σχέση με τα σταθερά για ένα χρόνο «μπλε» τιμολόγια ρεύματος διαμορφώνονται τα «πράσινα» τιμολόγια του Νοεμβρίου που ανακοινώθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής. Σύμφωνα δε με τα σχετικά στοιχεία το φθηνότερο πράσινο διαμορφώνεται σχεδόν στη διπλή τιμή από το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ, που είναι αυτόν το μήνα το φθηνότερο στην αγορά.
Η διαφορά γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς ότι πολλά πράσινα τιμολόγια έχουν δύο κλιμάκια και οι χαμηλότερες χρεώσεις ισχύουν μόνο αν η κατανάλωση δεν ξεπεράσει ένα όριο που ορίζει ο προμηθευτής, π.χ. 100-200 κιλοβατώρες το μήνα. Αν ο καταναλωτής υπερβεί αυτό το όριο, τότε το σύνολο της κατανάλωσης, από την πρώτη κιλοβατώρα, χρεώνεται με υψηλότερη τιμή η οποία – πάντα στα πράσινα τιμολόγια – για τον Νοέμβριο ξεκινά από 26 λεπτά ανά κιλοβατώρα και κλιμακώνεται μέχρι και τα 40 λεπτά/ Kwh. Συγκριτικά το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ διαμορφώνεται στα 13 λεπτά λεπτά/ Kwh.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η διαφορά γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς ότι πολλά πράσινα τιμολόγια έχουν δύο κλιμάκια και οι χαμηλότερες χρεώσεις ισχύουν μόνο αν η κατανάλωση δεν ξεπεράσει ένα όριο που ορίζει ο προμηθευτής, π.χ. 100-200 κιλοβατώρες το μήνα. Αν ο καταναλωτής υπερβεί αυτό το όριο, τότε το σύνολο της κατανάλωσης, από την πρώτη κιλοβατώρα, χρεώνεται με υψηλότερη τιμή η οποία – πάντα στα πράσινα τιμολόγια – για τον Νοέμβριο ξεκινά από 26 λεπτά ανά κιλοβατώρα και κλιμακώνεται μέχρι και τα 40 λεπτά/ Kwh. Συγκριτικά το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ διαμορφώνεται στα 13 λεπτά λεπτά/ Kwh.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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