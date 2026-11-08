ACS, ΕΛΤΑ, Skroutz, BOX NOW: Οι κινήσεις στη «σκακιέρα» των ταχυμεταφορών – Η «μάχη» των lockers
ACS, ΕΛΤΑ, Skroutz, BOX NOW: Οι κινήσεις στη «σκακιέρα» των ταχυμεταφορών – Η «μάχη» των lockers
Ο μετασχηματισμός του κλάδου, τα πλάνα, οι επενδύσεις και ο «παίκτης» που προσπαθεί να «επιστρέψει» - Ο «χάρτης» των δικτύων και οι συμμαχίες
Η εγχώρια αγορά των ταχυμεταφορών μετασχηματίζεται με ταχείς ρυθμούς, με τη «μάχη» των «έξυπνων» θυρίδων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τους βασικούς «παίκτες» της – και όχι μόνο αυτή.
Οι επενδύσεις σε δίκτυα, στο last mile και τις υποδομές αποτελούν ένα από τα κύρια κομμάτια της ανάπτυξης του κλάδου, ωστόσο συνοδεύονται και από σημαντικά επιχειρηματικά γεγονότα, που κρατούν σε μόνιμη εγρήγορση διοικήσεις και στελέχη.
Οι συσχετισμοί των δυνάμεων δεν αλλάζουν εύκολα, από τη μια στιγμή στην άλλη. Όμως, αυτονόητα η προσοχή στρέφεται στην επόμενη μέρα εταιρειών όπως ο leader στον τομέα των κούριερ και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η ACS, αλλά και ο αρχαιότερος οργανισμός όλων στην Ελλάδα, τα ΕΛΤΑ, που εξακολουθούν να προσπαθούν για το «come back», μέσα από την υλοποίηση ενός νέου πλάνου – μετά τις αποτυχίες των προηγούμενων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι επενδύσεις σε δίκτυα, στο last mile και τις υποδομές αποτελούν ένα από τα κύρια κομμάτια της ανάπτυξης του κλάδου, ωστόσο συνοδεύονται και από σημαντικά επιχειρηματικά γεγονότα, που κρατούν σε μόνιμη εγρήγορση διοικήσεις και στελέχη.
Οι συσχετισμοί των δυνάμεων δεν αλλάζουν εύκολα, από τη μια στιγμή στην άλλη. Όμως, αυτονόητα η προσοχή στρέφεται στην επόμενη μέρα εταιρειών όπως ο leader στον τομέα των κούριερ και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η ACS, αλλά και ο αρχαιότερος οργανισμός όλων στην Ελλάδα, τα ΕΛΤΑ, που εξακολουθούν να προσπαθούν για το «come back», μέσα από την υλοποίηση ενός νέου πλάνου – μετά τις αποτυχίες των προηγούμενων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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