Πλειστηριασμοί: Νέα προθεσμία για χιλιάδες ανακοπές – Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες
Πλειστηριασμοί: Νέα προθεσμία για χιλιάδες ανακοπές – Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες
Ποιους αφορά η παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου - Ποιες δικαστικές υποθέσεις πρέπει να επαναπροσδιοριστούν - Τι συμβαίνει αν δεν υποβληθεί αίτηση
Περισσότερο χρόνο για να ζητήσουν νέα ημερομηνία εκδίκασης της προσφυγής τους έχουν οφειλέτες, που έχουν κινηθεί δικαστικά κατά διαταγών πληρωμής, κατασχέσεων και πλειστηριασμών. Με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επαναπροσδιορισμού για ανακοπές που έχουν ήδη πάρει δικάσιμο από τις 17 Σεπτεμβρίου 2027 έως και το τέλος του 2032.
Η ρύθμιση αφορά οφειλέτες που έχουν ήδη καταθέσει ανακοπή και περιμένουν την εκδίκασή της, ακόμη και αρκετά χρόνια αργότερα. Για τις υποθέσεις που υπάγονται στη νέα διαδικασία δεν αρκεί η ημερομηνία που έχει ήδη οριστεί από το δικαστήριο. Απαιτείται αίτηση επαναπροσδιορισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε να οριστεί νέα, συντομότερη δικάσιμος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η ρύθμιση αφορά οφειλέτες που έχουν ήδη καταθέσει ανακοπή και περιμένουν την εκδίκασή της, ακόμη και αρκετά χρόνια αργότερα. Για τις υποθέσεις που υπάγονται στη νέα διαδικασία δεν αρκεί η ημερομηνία που έχει ήδη οριστεί από το δικαστήριο. Απαιτείται αίτηση επαναπροσδιορισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε να οριστεί νέα, συντομότερη δικάσιμος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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