Το σνακ που είδε τις πωλήσεις του να αυξάνεται κατά 345% λόγω της Ελίζαμπεθ Χολμς
Το σνακ που είδε τις πωλήσεις του να αυξάνεται κατά 345% λόγω της Ελίζαμπεθ Χολμς
Για κάθε νεοφυή επιχείρηση, το όνειρο της απρόσμενης οργανικής προβολής, του λεγόμενου virality αποτελεί το Άγιο Δισκοπότηρο του μάρκετινγκ
Για τον Ricky Hirsch, ιδρυτή της εταιρείας σνακ Think Jerky, η μεγάλη ευκαιρία δεν ήρθε από μια πολυδάπανη διαφημιστική καμπάνια, αλλά από το πιο αναπάντεχο μέρος: έναν αυτόματο πωλητή στις ομοσπονδιακές φυλακές του Τέξας.
Όταν το εμβληματικό σνακ της εταιρείας, το αποξηραμένο κρέας γαλοπούλας με μέλι και σριράτσα εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη ως το αγαπημένο σνακ της Ελίζαμπεθ Χολμς στο ντοκιμαντέρ του Nathan Fielder, You Can See Everything, η Think Jerky βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Όταν το εμβληματικό σνακ της εταιρείας, το αποξηραμένο κρέας γαλοπούλας με μέλι και σριράτσα εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη ως το αγαπημένο σνακ της Ελίζαμπεθ Χολμς στο ντοκιμαντέρ του Nathan Fielder, You Can See Everything, η Think Jerky βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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