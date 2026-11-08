Το σνακ που είδε τις πωλήσεις του να αυξάνεται κατά 345% λόγω της Ελίζαμπεθ Χολμς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το σνακ που είδε τις πωλήσεις του να αυξάνεται κατά 345% λόγω της Ελίζαμπεθ Χολμς

Για κάθε νεοφυή επιχείρηση, το όνειρο της απρόσμενης οργανικής προβολής, του λεγόμενου virality αποτελεί το Άγιο Δισκοπότηρο του μάρκετινγκ

Το σνακ που είδε τις πωλήσεις του να αυξάνεται κατά 345% λόγω της Ελίζαμπεθ Χολμς
Για τον Ricky Hirsch, ιδρυτή της εταιρείας σνακ Think Jerky, η μεγάλη ευκαιρία δεν ήρθε από μια πολυδάπανη διαφημιστική καμπάνια, αλλά από το πιο αναπάντεχο μέρος: έναν αυτόματο πωλητή στις ομοσπονδιακές φυλακές του Τέξας.

Όταν το εμβληματικό σνακ της εταιρείας, το αποξηραμένο κρέας γαλοπούλας με μέλι και σριράτσα εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη ως το αγαπημένο σνακ της Ελίζαμπεθ Χολμς στο ντοκιμαντέρ του Nathan Fielder, You Can See Everything, η Think Jerky βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης