Κόκκινα δάνεια: Ποιες είναι οι μεγάλες αλλαγές στην αγορά

Άνοδος κατά 9,3% μέσα σε έξι μήνες των μη εξυπηρετούμενων δανείων - Λύση στο πρόβλημα η επαναχρηματοδότησή τους