Κόκκινα δάνεια: Ποιες είναι οι μεγάλες αλλαγές στην αγορά
Κόκκινα δάνεια: Ποιες είναι οι μεγάλες αλλαγές στην αγορά
Άνοδος κατά 9,3% μέσα σε έξι μήνες των μη εξυπηρετούμενων δανείων - Λύση στο πρόβλημα η επαναχρηματοδότησή τους
Η επιδείνωση της οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά και στις μικρότερες επιχειρήσεις αρχίζει να αποτυπώνεται στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών, την ώρα που η αγορά διαχείρισης κόκκινων δανείων βρίσκεται αντιμέτωπη με το δυσκολότερο τμήμα της δουλειάς της: την ανάκτηση απαιτήσεων από οφειλέτες που αδυνατούν να επιστρέψουν σε σταθερή τροχιά αποπληρωμής.
Τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφουν αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 529 εκατ. ευρώ, στα 6,2 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, από 5,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Η άνοδος κατά 9,3% μέσα σε έξι μήνες δείχνει ότι η εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών δεν αποτρέπει τη δημιουργία νέων επισφαλειών. Τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν αύξηση των κόκκινων ανοιγμάτων κατά 14,8%, επηρεασμένη κυρίως από ρυθμίσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο και πρωτοβουλίες στήριξης ευάλωτων νοικοκυριών. Μεγάλη πίεση δέχονται επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις, όπου τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα αυξήθηκαν κατά 12,5%. Καθοριστική είναι η ανισορροπία μεταξύ νέων αθετήσεων και δανείων που επιστρέφουν σε κανονική εξυπηρέτηση. Το πρώτο εξάμηνο, δάνεια ύψους 1,7 δισ. ευρώ πέρασαν από την κατηγορία των εξυπηρετούμενων στα μη εξυπηρετούμενα, ενώ μόλις 388 εκατ. ευρώ επανήλθαν σε κανονική αποπληρωμή. Οι διαγραφές περιορίστηκαν στα 73 εκατ. ευρώ, έναντι 299 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, περιορίζοντας περαιτέρω τη δυνατότητα αποκλιμάκωσης του αποθέματος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφουν αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 529 εκατ. ευρώ, στα 6,2 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, από 5,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Η άνοδος κατά 9,3% μέσα σε έξι μήνες δείχνει ότι η εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών δεν αποτρέπει τη δημιουργία νέων επισφαλειών. Τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν αύξηση των κόκκινων ανοιγμάτων κατά 14,8%, επηρεασμένη κυρίως από ρυθμίσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο και πρωτοβουλίες στήριξης ευάλωτων νοικοκυριών. Μεγάλη πίεση δέχονται επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις, όπου τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα αυξήθηκαν κατά 12,5%. Καθοριστική είναι η ανισορροπία μεταξύ νέων αθετήσεων και δανείων που επιστρέφουν σε κανονική εξυπηρέτηση. Το πρώτο εξάμηνο, δάνεια ύψους 1,7 δισ. ευρώ πέρασαν από την κατηγορία των εξυπηρετούμενων στα μη εξυπηρετούμενα, ενώ μόλις 388 εκατ. ευρώ επανήλθαν σε κανονική αποπληρωμή. Οι διαγραφές περιορίστηκαν στα 73 εκατ. ευρώ, έναντι 299 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, περιορίζοντας περαιτέρω τη δυνατότητα αποκλιμάκωσης του αποθέματος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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