Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Πώς υπολογίζεται η προσαύξηση στη σύνταξη
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Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Πώς υπολογίζεται η προσαύξηση στη σύνταξη

Τι κερδίζουν από την προσμέτρηση των επιπλέον ενσήμων για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Πώς υπολογίζεται η προσαύξηση στη σύνταξη
Από πέντε έως οκτώ χρόνια κατά μέσο όρο παραμένουν στην αγορά εργασίας οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι μετά τη συνταξιοδότησή τους κυρίως για να ενισχύσουν το εισόδημά τους, καθώς η μέση κύρια σύνταξη για το 2026 διαμορφώνεται στα 975 ευρώ μεικτά και οι 6 στους 10 συνταξιούχους έχουν εισόδημα από σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ.


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