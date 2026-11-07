Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Πώς υπολογίζεται η προσαύξηση στη σύνταξη
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Πώς υπολογίζεται η προσαύξηση στη σύνταξη
Τι κερδίζουν από την προσμέτρηση των επιπλέον ενσήμων για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους
Από πέντε έως οκτώ χρόνια κατά μέσο όρο παραμένουν στην αγορά εργασίας οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι μετά τη συνταξιοδότησή τους κυρίως για να ενισχύσουν το εισόδημά τους, καθώς η μέση κύρια σύνταξη για το 2026 διαμορφώνεται στα 975 ευρώ μεικτά και οι 6 στους 10 συνταξιούχους έχουν εισόδημα από σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα