Pizza Fan: «Σπριντ» έως την Τρίτη για να είναι έτοιμο το δίκτυο – Due diligence από επενδυτή
Pizza Fan: «Σπριντ» έως την Τρίτη για να είναι έτοιμο το δίκτυο – Due diligence από επενδυτή
Η επαναφορά των συστημάτων παραγγελιών και η δυνατότητα πληρωμών προς το δίκτυο - Οι δύο ενδιαφερόμενοι, ελληνική εταιρεία εστίασης και ευρωπαϊκός όμιλος πίτσας - Μετά τις τροποποιητικές δηλώσεις και την εξόφληση φόρων και προστίμων, ο κ. Αντάρας θα επιδιώξει ευνοϊκότερη μεταχείριση, λέει ο συνήγορός του
Μάχη με τον χρόνο δίνει η Pizza Fan για να επαναφέρει το δίκτυό της, μετά την άρση της προσωρινής δέσμευσης των λογαριασμών όψεως. Στόχος, όπως αναφέρει στο newmoney ο κ. Μιχάλης Μαρκουλάκος, δικηγόρος της εταιρείας και του ιδιοκτήτη της, κ. Κωνσταντίνου Αντάρα, είναι να ολοκληρωθεί η επιχειρησιακή αναδιοργάνωση έως την Τρίτη. Την ίδια ώρα, όπως σημειώνει ο ίδιος, έχει ξεκινήσει due diligence ο ένας εκ των δύο ενδιαφερόμενων επενδυτών που έχουν εμφανιστεί. Πρόκειται για ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης. Ο έτερος ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ευρωπαϊκός όμιλος που εξειδικεύεται στην πίτσα ο οποίος δεν δραστηριοποιείται σήμερα στην ελληνική αγορά.
Σε κάθε περίπτωση πιθανή αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς θα απαιτήσει αρκετό χρόνο. Ως τότε η απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επιτρέπει στην εταιρεία να χρησιμοποιεί τους λογαριασμούς όψεως για πληρωμές προς εργαζομένους, προμηθευτές, εκμισθωτές, ασφαλιστικά ταμεία και φορολογικές αρχές, καθώς και για λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων franchise. Παράλληλα, η Pizza Fan μπορεί να εισπράττει έσοδα από πελάτες και πλατφόρμες διανομής, όπως το efood και η Wolt, και να τα διαθέτει για τις ανάγκες της εταιρείας και του δικτύου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σε κάθε περίπτωση πιθανή αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς θα απαιτήσει αρκετό χρόνο. Ως τότε η απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επιτρέπει στην εταιρεία να χρησιμοποιεί τους λογαριασμούς όψεως για πληρωμές προς εργαζομένους, προμηθευτές, εκμισθωτές, ασφαλιστικά ταμεία και φορολογικές αρχές, καθώς και για λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων franchise. Παράλληλα, η Pizza Fan μπορεί να εισπράττει έσοδα από πελάτες και πλατφόρμες διανομής, όπως το efood και η Wolt, και να τα διαθέτει για τις ανάγκες της εταιρείας και του δικτύου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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