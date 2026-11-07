Pizza Fan: «Σπριντ» έως την Τρίτη για να είναι έτοιμο το δίκτυο – Due diligence από επενδυτή

Η επαναφορά των συστημάτων παραγγελιών και η δυνατότητα πληρωμών προς το δίκτυο - Οι δύο ενδιαφερόμενοι, ελληνική εταιρεία εστίασης και ευρωπαϊκός όμιλος πίτσας - Μετά τις τροποποιητικές δηλώσεις και την εξόφληση φόρων και προστίμων, ο κ. Αντάρας θα επιδιώξει ευνοϊκότερη μεταχείριση, λέει ο συνήγορός του