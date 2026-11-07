Πώς θα πάρουν το επίδομα θέρμανσης οι ένοικοι στις πολυκατοικίες – Τι πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές έως τις 4 Δεκεμβρίου
Πώς θα πάρουν το επίδομα θέρμανσης οι ένοικοι στις πολυκατοικίες – Τι πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές έως τις 4 Δεκεμβρίου
Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά - Αιτήσεις έως 4 Δεκεμβρίου, προκαταβολή πριν τα Χριστούγεννα και ενισχύσεις έως 1.560 ευρώ, ανάλογα με εισόδημα και περιοχή κατοικίας
Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, με την αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των αιτήσεων να έχει ξεκινήσει. Η δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανοίγει τον δρόμο για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι θα διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.
Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή, επίσης ενισχυμένη κατά 30%, προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Το συνολικό ποσό της επιδότησης ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 1.560 ευρώ για νοικοκυριά που κατοικούν σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή, επίσης ενισχυμένη κατά 30%, προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Το συνολικό ποσό της επιδότησης ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 1.560 ευρώ για νοικοκυριά που κατοικούν σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα