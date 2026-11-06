Έλληνας κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν στη Βρετανία – Τι δηλώνει στις αρχές
Έλληνας κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν στη Βρετανία – Τι δηλώνει στις αρχές
Ο 46χρονος Ιωάννης Αϊδινίδης αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου – Οι εισαγγελικές αρχές τον συνδέουν με επιχείρηση παρακολούθησης δημοσιογράφου του Iran International
Έλληνας υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται ότι βοήθησε τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών να κατασκοπεύσουν δημοσιογράφο στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε αθώος για αδίκημα που αφορά την εθνική ασφάλεια, ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου.
Η βρετανική αντιτρομοκρατική αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο Ιωάννης Αϊδινίδης ταξίδεψε δύο φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος, προκειμένου να παρακολουθήσει έναν διακεκριμένο Ιρανό δημοσιογράφο. Σύμφωνα με όσα είχαν υποστηρίξει προηγουμένως οι εισαγγελείς, ο Αϊδινίδης επιτήρησε τοποθεσίες στο Λονδίνο και στο Μπράιτον που συνδέονταν με τον δημοσιογράφο και χρησιμοποίησε κρυφή κάμερα τοποθετημένη μέσα σε μια κάλτσα, σε δέντρο, μεταδίδει το Bloomberg.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η βρετανική αντιτρομοκρατική αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο Ιωάννης Αϊδινίδης ταξίδεψε δύο φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος, προκειμένου να παρακολουθήσει έναν διακεκριμένο Ιρανό δημοσιογράφο. Σύμφωνα με όσα είχαν υποστηρίξει προηγουμένως οι εισαγγελείς, ο Αϊδινίδης επιτήρησε τοποθεσίες στο Λονδίνο και στο Μπράιτον που συνδέονταν με τον δημοσιογράφο και χρησιμοποίησε κρυφή κάμερα τοποθετημένη μέσα σε μια κάλτσα, σε δέντρο, μεταδίδει το Bloomberg.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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