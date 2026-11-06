Eurostat: Προτελευταία η Ελλάδα στους ετήσιους μισθούς – Χάσμα 22.700 ευρώ από τον μέσο όρο της ΕΕ
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Eurostat: Προτελευταία η Ελλάδα στους ετήσιους μισθούς – Χάσμα 22.700 ευρώ από τον μέσο όρο της ΕΕ

Τον δεύτερο χαμηλότερο μέσο ετήσιο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε η Ελλάδα το 2025 με μέσο ετήσιο μισθό 18.800 ευρώ - Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος φτάνει τα 41.500 ευρώ καταγράφοντας αύξηση 4,3%

Eurostat: Προτελευταία η Ελλάδα στους ετήσιους μισθούς – Χάσμα 22.700 ευρώ από τον μέσο όρο της ΕΕ
Στην προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις μέσες ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Eurostat, αναδεικνύοντας το σημαντικό μισθολογικό χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τη χώρα από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 18.800 ευρώ το 2025, επίπεδο που αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Χαμηλότερα βρίσκεται μόνο η Βουλγαρία, με 16.200 ευρώ, ενώ αμέσως υψηλότερα κατατάσσεται η Ουγγαρία, με 20.100 ευρώ.

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