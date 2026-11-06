Eurostat: Προτελευταία η Ελλάδα στους ετήσιους μισθούς – Χάσμα 22.700 ευρώ από τον μέσο όρο της ΕΕ

Τον δεύτερο χαμηλότερο μέσο ετήσιο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε η Ελλάδα το 2025 με μέσο ετήσιο μισθό 18.800 ευρώ - Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος φτάνει τα 41.500 ευρώ καταγράφοντας αύξηση 4,3%