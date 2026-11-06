Πώς οι χάκερ έκλεψαν $6,3 δισ. από τη Binance με μια συναλλαγή των 15 δολαρίων – Ποιο κενό ασφαλείας εκμεταλλεύτηκαν

Η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία αποδίδεται από το FBI στη Βόρεια Κορέα – Οι δράστες απέσπασαν 2,5 δισ. δολάρια μέσα σε λίγα λεπτά, αξιοποιώντας μια λειτουργία του Ethereum που είχε σχεδιαστεί για να διευκολύνει τις συναλλαγές