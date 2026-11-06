Πώς οι χάκερ έκλεψαν $6,3 δισ. από τη Binance με μια συναλλαγή των 15 δολαρίων – Ποιο κενό ασφαλείας εκμεταλλεύτηκαν
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Πώς οι χάκερ έκλεψαν $6,3 δισ. από τη Binance με μια συναλλαγή των 15 δολαρίων – Ποιο κενό ασφαλείας εκμεταλλεύτηκαν

Η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία αποδίδεται από το FBI στη Βόρεια Κορέα – Οι δράστες απέσπασαν 2,5 δισ. δολάρια μέσα σε λίγα λεπτά, αξιοποιώντας μια λειτουργία του Ethereum που είχε σχεδιαστεί για να διευκολύνει τις συναλλαγές

Πώς οι χάκερ έκλεψαν $6,3 δισ. από τη Binance με μια συναλλαγή των 15 δολαρίων – Ποιο κενό ασφαλείας εκμεταλλεύτηκαν
Μόλις 15 δολάρια χρειάστηκαν οι χάκερ που επιτέθηκαν στην Binance για να αποκτήσουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν 2,5 δισ. δολάρια με μία και μόνο συναλλαγή. Η επίθεση, από την οποία εκλάπησαν συνολικά κρυπτονομίσματα αξίας 6,3 δισ. δολαρίων, αποκαλύπτει πώς μια τεχνολογική καινοτομία που δημιουργήθηκε για να απλοποιήσει τη χρήση των ψηφιακών πορτοφολιών μπορεί να μετατραπεί σε εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια κυβερνοεγκληματιών.

Η ανάλυση των συναλλαγών που έχουν καταγραφεί στο blockchain του Ethereum δείχνει ότι οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν μια λειτουργία η οποία επιτρέπει σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι να εξουσιοδοτεί λογισμικό να πραγματοποιεί συναλλαγές για λογαριασμό του, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή έγκριση για κάθε μεταφορά.

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