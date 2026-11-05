3ήμερη εργασία λόγω AI; Τι προβλέπουν Μπέζος, Ντάιμον, Γκέιτς και γιατί ο Σαμ Άλτμαν διαφωνεί
3ήμερη εργασία λόγω AI; Τι προβλέπουν Μπέζος, Ντάιμον, Γκέιτς και γιατί ο Σαμ Άλτμαν διαφωνεί
Τζεφ Μπέζος, Τζέιμι Ντίμον και Μπιλ Γκέιτς προβλέπουν ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα μας επιτρέψει να δουλεύουμε μόλις 3 ημέρες την εβδομάδα
Πέμπτες και Παρασκευές ρεπό για πάντα; Αυτή η προοπτική μοιάζει να μετατρέπεται στο αγαπημένο αφήγημα των ισχυρότερων ηγετών της παγκόσμιας τεχνολογίας και των επιχειρήσεων.
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι και ιδρυτές των κολοσσών της Silicon Valley και της Wall Street προβάλλουν ολοένα και πιο συχνά την ιδέα ότι η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα καταστρέψει την αγορά εργασίας, αλλά θα προσφέρει στον άνθρωπο το πολυπόθητο δώρο του ελεύθερου χρόνου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι και ιδρυτές των κολοσσών της Silicon Valley και της Wall Street προβάλλουν ολοένα και πιο συχνά την ιδέα ότι η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα καταστρέψει την αγορά εργασίας, αλλά θα προσφέρει στον άνθρωπο το πολυπόθητο δώρο του ελεύθερου χρόνου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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