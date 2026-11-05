3ήμερη εργασία λόγω AI; Τι προβλέπουν Μπέζος, Ντάιμον, Γκέιτς και γιατί ο Σαμ Άλτμαν διαφωνεί

Τζεφ Μπέζος, Τζέιμι Ντίμον και Μπιλ Γκέιτς προβλέπουν ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα μας επιτρέψει να δουλεύουμε μόλις 3 ημέρες την εβδομάδα