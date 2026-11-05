Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει: Τα 4 επαγγέλματα που αντέχουν στην AI και το κύμα εθελουσίας στη Microsoft
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Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει: Τα 4 επαγγέλματα που αντέχουν στην AI και το κύμα εθελουσίας στη Microsoft

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη ανασχηματίζει ριζικά τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας και τις επενδύσεις των τεχνολογικών κολοσσών

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει: Τα 4 επαγγέλματα που αντέχουν στην AI και το κύμα εθελουσίας στη Microsoft
Ο Μπιλ Γκέιτς επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για το μέλλον της απασχόλησης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, προσδιορίζοντας τις τέσσερις κατηγορίες επαγγελμάτων που, κατά την εκτίμησή του, θα επιδείξουν τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στην επέλαση της AI.

Την ίδια στιγμή, η Microsoft —η εταιρεία που ο ίδιος συνίδρυσε— θέτει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που μπορεί να αφορά έως και 60.000 εργαζομένους. Η συγκυρία αυτή αποτυπώνει με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο το πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί προσαρμόζουν τη δομή και το ανθρώπινο δυναμικό τους στα νέα δεδομένα.

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