Ανοίγει ο δρόμος για 120 δόσεις σε εφορία και ΕΦΚΑ

Ανοίγει ο δρόμος για 120 δόσεις σε Εφορία - ΕΦΚΑ - Περίπου 1 εκατομμύριο οφειλέτες, που έχουν συνολικά χρέη 95 δισ. ευρώ, θα μπορούν να τα εξοφλήσουν σε βάθος δεκαετίας - Μέσα Νοεμβρίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για τις αιτήσεις