Γουόρεν Μπάφετ: Ο δισεκατομμυριούχος που έχει να πιει νερό από τη δεκαετία του ’70
Γουόρεν Μπάφετ: Ο δισεκατομμυριούχος που έχει να πιει νερό από τη δεκαετία του ’70
Τρέφεται καθημερινά με McDonald’s, γλυκά και 5 κουτάκια Cherry Coke, μια συνήθεια που όχι μόνο δεν τον εμπόδισε να φτάσει στην κορυφή, αλλά μετατράπηκε σε μία από τις πιο κερδοφόρες επενδύσεις της Berkshire Hathaway στην Coca-Cola
Σε έναν κόσμο όπου οι ειδικοί της ευεξίας και της μακροζωίας κηρύττουν καθημερινά την απόλυτη ανάγκη για επαρκή ενυδάτωση, ένας από τους πλουσιότερους και επιδραστικότερους ανθρώπους στον πλανήτη κινείται στον ακριβώς αντίθετο δρόμο. Ο 96χρονος επενδυτής Γουόρεν Μπάφετ φαίνεται πως έχει να γευτεί τη γεύση του απλού νερού από τη δεκαετία του 1970, προτιμώντας να τροφοδοτεί τον οργανισμό του σχεδόν αποκλειστικά με το αγαπημένο του αναψυκτικό.
Την απίστευτη αυτή αποκάλυψη έφερε στο φως ο Μπιλ Άκμαν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Pershing Square, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο podcast «Equity Mates Investing». Θυμόμενος ένα δείπνο που είχε παραθέσει στο σπίτι του προς τιμήν του Μπάφετ, ο Άκμαν περιέγραψε τη στιγμή που ρώτησε τον καλεσμένο του αν προτιμά νερό χωρίς ανθρακικό ή ανθρακούχο. Η απάντηση του θρυλικού επενδυτή ήταν τόσο αφοπλιστική όσο και σοκαριστική, σημειώνοντας πως είχε να πιει νερό για περισσότερα από 48 χρόνια, επιλέγοντας αντί αυτού μια Cherry Coke.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Την απίστευτη αυτή αποκάλυψη έφερε στο φως ο Μπιλ Άκμαν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Pershing Square, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο podcast «Equity Mates Investing». Θυμόμενος ένα δείπνο που είχε παραθέσει στο σπίτι του προς τιμήν του Μπάφετ, ο Άκμαν περιέγραψε τη στιγμή που ρώτησε τον καλεσμένο του αν προτιμά νερό χωρίς ανθρακικό ή ανθρακούχο. Η απάντηση του θρυλικού επενδυτή ήταν τόσο αφοπλιστική όσο και σοκαριστική, σημειώνοντας πως είχε να πιει νερό για περισσότερα από 48 χρόνια, επιλέγοντας αντί αυτού μια Cherry Coke.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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