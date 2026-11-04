Γουόρεν Μπάφετ: Ο δισεκατομμυριούχος που έχει να πιει νερό από τη δεκαετία του ’70

Τρέφεται καθημερινά με McDonald’s, γλυκά και 5 κουτάκια Cherry Coke, μια συνήθεια που όχι μόνο δεν τον εμπόδισε να φτάσει στην κορυφή, αλλά μετατράπηκε σε μία από τις πιο κερδοφόρες επενδύσεις της Berkshire Hathaway στην Coca-Cola