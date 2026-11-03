Ζημιές εκατομμυρίων από τα χτυπήματα των χάκερ – Στο στόχαστρο οι ελληνικές επιχειρήσεις

«Πολλά πράγματα δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί πλήρως». Σχεδόν δύο χρόνια μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε ο όμιλος Fourlis, ο διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Βασιλάκος αποκάλυψε, κατά την παρουσίαση της στρατηγικής του ομίλου στους επενδυτές, ότι οι συνέπειες εκείνου του χτυπήματος εξακολουθούν να είναι αισθητές. Η επίθεση της 27ης Νοεμβρίου 2024, παραμονές της Black Friday, είχε διαταράξει τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, προκαλώντας απώλειες πωλήσεων περίπου 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 15 εκατ. ευρώ το 2024 και 5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ο πραγματικός λογαριασμός, όμως, δεν περιορίστηκε σε αυτές.«Ηταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για την αποκατάσταση», παραδέχθηκε ο κ. Βασιλάκος, εξηγώντας ότι η εμπειρία αυτή οδήγησε τη Fourlis σε εκτεταμένη ενίσχυση της ψηφιακής της ασφάλειας.Τόσο μεγάλη, ώστε σήμερα να υποστηρίζει πως «είμαστε καλύτεροι από τις τράπεζες», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το κόστος της προστασίας είναι πιθανότατα υψηλότερο από όσο θα έπρεπε. Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων ενσωματώνεται πλέον εξαρχής στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ομίλου.