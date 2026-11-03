Χάρης Βαφειάς: Στα 110 πλοία και τα 4 δισ. δολάρια ο στόλος του ομίλου με τέσσερις νέες παραγγελίες
Χάρης Βαφειάς: Στα 110 πλοία και τα 4 δισ. δολάρια ο στόλος του ομίλου με τέσσερις νέες παραγγελίες
Δύο LR2 και δύο υπερδεξαμενόπλοια VLCC προστίθενται στο ναυπηγικό πρόγραμμα της Stealth Maritime στη Νότια Κορέα – Στα 20 δεξαμενόπλοια, αξίας 2,05 δισ. δολαρίων, οι υπό εξέλιξη ναυπηγήσεις – Ο συνολικός στόλος περιλαμβάνει 45 δεξαμενόπλοια, 40 φορτηγά και 25 gas carriers
UPD:
Τέσσερις νέες παραγγελίες δεξαμενόπλοιων σε ναυπηγεία της Νότιας Κορέας πρόσθεσε ο Χάρης Βαφειάς στο επενδυτικό πρόγραμμα της Stealth Maritime, ανεβάζοντας στα 20 τα υπό ναυπήγηση πλοία, συνολικής αξίας 2,05 δισ. δολαρίων. Με τις νέες παραγγελίες, ο στόλος του ομίλου Βαφειά φτάνει τα 110 πλοία, συνολικής αξίας 4 δισ. δολαρίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney η ναυτιλιακή εταιρεία του ομίλου Βαφειά συμφώνησε για την κατασκευή δύο ακόμη δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου τύπου LR2 και δύο υπερδεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου τύπου VLCC. Οι τέσσερις αυτές παραγγελίες δεν είχαν μέχρι σήμερα δημοσιοποιηθεί στο σύνολό τους.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney η ναυτιλιακή εταιρεία του ομίλου Βαφειά συμφώνησε για την κατασκευή δύο ακόμη δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου τύπου LR2 και δύο υπερδεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου τύπου VLCC. Οι τέσσερις αυτές παραγγελίες δεν είχαν μέχρι σήμερα δημοσιοποιηθεί στο σύνολό τους.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
UPD:
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