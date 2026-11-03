Χάρης Βαφειάς: Στα 110 πλοία και τα 4 δισ. δολάρια ο στόλος του ομίλου με τέσσερις νέες παραγγελίες

Δύο LR2 και δύο υπερδεξαμενόπλοια VLCC προστίθενται στο ναυπηγικό πρόγραμμα της Stealth Maritime στη Νότια Κορέα – Στα 20 δεξαμενόπλοια, αξίας 2,05 δισ. δολαρίων, οι υπό εξέλιξη ναυπηγήσεις – Ο συνολικός στόλος περιλαμβάνει 45 δεξαμενόπλοια, 40 φορτηγά και 25 gas carriers