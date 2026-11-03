Παναγιώτης Μονεμβασιώτης: Πώς έβαλε τον Ηρακλή στο επιχειρηματικό άρμα της Βενέτης των 80 εκατ. ευρώ
Παναγιώτης Μονεμβασιώτης: Πώς έβαλε τον Ηρακλή στο επιχειρηματικό άρμα της Βενέτης των 80 εκατ. ευρώ
Η εταιρική ένταξη της ΠΑΕ στον όμιλο μέσω της Team Foods, η χρηματοδότηση και το αποτύπωμα στα οικονομικά αποτελέσματα - Η εξαγορά της Δωδώνης, η συμμαχία με την Coffee Lab και η επόμενη ημέρα του επιχειρηματία
Από τους φούρνους στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, ο κ. Παναγιώτης Μονεμβασιώτης φαίνεται πως ακολουθεί την ίδια επιχειρηματική συνταγή: αναλαμβάνει δύσκολα εγχειρήματα, επενδύει σε ονόματα με ιστορία και επιχειρεί να τους δώσει νέα προοπτική. Το έκανε με τη Βενέτης, την οποία παρέλαβε με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και μετέτρεψε σε έναν όμιλο με τζίρο άνω των 80 εκατ. ευρώ. Το επιχειρεί με την Παγωτά Δωδώνη, ενώ στο ποδόσφαιρο πανηγυρίζει ήδη την επιστροφή του Ηρακλή στη Super League, έπειτα από εννέα χρόνια απουσίας.
Μόνο που η σχέση του με τον ιστορικό σύλλογο της Θεσσαλονίκης έχει πλέον και μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιχειρηματική διάσταση. Σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική, όπου οι ποδοσφαιρικές ομάδες ανήκουν προσωπικά στους επιχειρηματίες που τις ελέγχουν ή σε ξεχωριστά επενδυτικά τους σχήματα, ο κ. Μονεμβασιώτης επέλεξε να εντάξει τον Ηρακλή στον ίδιο τον όμιλο Βενέτης. Όπως αποκαλύπτουν οι νέες οικονομικές καταστάσεις για το 2025, η ΠΑΕ αποτελεί πλέον θυγατρική του ομίλου, μέσω της Team Foods, με την ποδοσφαιρική επένδυση να αποκτά άμεσο αποτύπωμα στον ενοποιημένο ισολογισμό. Και μάλιστα όχι αμελητέο, όπως δείχνουν τόσο η χρηματοδότηση της ομάδας όσο και οι λογιστικές επιπτώσεις της εξαγοράς.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Μόνο που η σχέση του με τον ιστορικό σύλλογο της Θεσσαλονίκης έχει πλέον και μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιχειρηματική διάσταση. Σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική, όπου οι ποδοσφαιρικές ομάδες ανήκουν προσωπικά στους επιχειρηματίες που τις ελέγχουν ή σε ξεχωριστά επενδυτικά τους σχήματα, ο κ. Μονεμβασιώτης επέλεξε να εντάξει τον Ηρακλή στον ίδιο τον όμιλο Βενέτης. Όπως αποκαλύπτουν οι νέες οικονομικές καταστάσεις για το 2025, η ΠΑΕ αποτελεί πλέον θυγατρική του ομίλου, μέσω της Team Foods, με την ποδοσφαιρική επένδυση να αποκτά άμεσο αποτύπωμα στον ενοποιημένο ισολογισμό. Και μάλιστα όχι αμελητέο, όπως δείχνουν τόσο η χρηματοδότηση της ομάδας όσο και οι λογιστικές επιπτώσεις της εξαγοράς.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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