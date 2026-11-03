Παναγιώτης Μονεμβασιώτης: Πώς έβαλε τον Ηρακλή στο επιχειρηματικό άρμα της Βενέτης των 80 εκατ. ευρώ

Η εταιρική ένταξη της ΠΑΕ στον όμιλο μέσω της Team Foods, η χρηματοδότηση και το αποτύπωμα στα οικονομικά αποτελέσματα - Η εξαγορά της Δωδώνης, η συμμαχία με την Coffee Lab και η επόμενη ημέρα του επιχειρηματία