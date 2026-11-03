Αεροπλανοφόρο για… drones μελετά το Πεντάγωνο, μετά τα Embraer – Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Newmoney, ο Νίκος Δένδιας είναι ενήμερος για την νέα εποχή των αεροπλανοφόρων, δηλαδή την μετάβασή τους στην εποχή των αυτόνομων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών - To πρότυπο D João II της Πορτογαλίας