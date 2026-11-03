Αεροπλανοφόρο για… drones μελετά το Πεντάγωνο, μετά τα Embraer – Δείτε βίντεο
Αεροπλανοφόρο για… drones μελετά το Πεντάγωνο, μετά τα Embraer – Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Newmoney, ο Νίκος Δένδιας είναι ενήμερος για την νέα εποχή των αεροπλανοφόρων, δηλαδή την μετάβασή τους στην εποχή των αυτόνομων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών - To πρότυπο D João II της Πορτογαλίας
Άνοιξε πλήρως τη βεντάλια της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υποδεχόμενος χθες στο Πεντάγωνο τον Πορτογάλο ομόλογό του, Νούνο Μέλο, καθώς, όπως αποδείχθηκε, η προμήθεια τριών αεροσκαφών KC-390 EMBRAER, με δυνατότητα πρόσκτησης (option) τριών επιπλέον αεροσκαφών, ήταν μόνο η… αρχή.
Αφενός, γιατί τα αεροσκάφη-τάνκερ αλλάζουν άρδην τα δεδομένα για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία ως προς την αυτονομία πτήσης των μαχητικών αεροσκαφών, αφετέρου όμως γιατί στην ατζέντα της διμερούς συζήτησης έχουν ενταχθεί και άλλες αμυντικές δυνατότητες, ανάμεσα στις οποίες και το… αεροπλανοφόρο για drones. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Newmoney, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι ενήμερος για την νέα εποχή των αεροπλανοφόρων, δηλαδή την μετάβασή τους στην εποχή των αυτόνομων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Αφενός, γιατί τα αεροσκάφη-τάνκερ αλλάζουν άρδην τα δεδομένα για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία ως προς την αυτονομία πτήσης των μαχητικών αεροσκαφών, αφετέρου όμως γιατί στην ατζέντα της διμερούς συζήτησης έχουν ενταχθεί και άλλες αμυντικές δυνατότητες, ανάμεσα στις οποίες και το… αεροπλανοφόρο για drones. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Newmoney, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι ενήμερος για την νέα εποχή των αεροπλανοφόρων, δηλαδή την μετάβασή τους στην εποχή των αυτόνομων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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