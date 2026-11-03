Νίκος Μουστάκας: Το ελληνικό «toy story» που πλησιάζει τα €100 εκατ. και το νέο στοίχημα με τη LEGO

Πωλήσεις 98,3 εκατ. ευρώ, κέρδη 8,9 εκατ. ευρώ και μηδενικός τραπεζικός δανεισμός για την ελληνική αλυσίδα παιχνιδιών - Η αποκλειστική συνεργασία με τη LEGO, το πρώτο αυτόνομο κατάστημα στη Μητροπόλεως και η ανάπτυξη κόντρα στην υπογεννητικότητα