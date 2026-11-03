Η οικονομική μηχανή του Facebook: Πώς ένα κοινωνικό δίκτυο έγινε αυτοκρατορία διακοσίων δισεκατομμυρίων
Η οικονομική μηχανή του Facebook: Πώς ένα κοινωνικό δίκτυο έγινε αυτοκρατορία διακοσίων δισεκατομμυρίων
Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι κατανοούν πώς λειτουργεί το Facebook
Ανοίγεις την εφαρμογή, βλέπεις φίλους, βίντεο, ομάδες, αγγελίες και μερικές διαφημίσεις. Μοιάζει με ένα απλό κοινωνικό δίκτυο που τυχαίνει να προβάλλει διαφημιστικό περιεχόμενο. Όμως, αυτή η απλοϊκή εξήγηση αγνοεί την πραγματική μηχανή που κρύβεται από κάτω.
Το 2025, η Meta παρήγαγε σχεδόν 201 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα, με τα 196 δισεκατομμύρια να προέρχονται αποκλειστικά από τη διαφήμιση. Η οικογένεια εφαρμογών της, που περιλαμβάνει τα Facebook, Instagram, Messenger και WhatsApp, παράγει τεράστια κέρδη με ρυθμούς που συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν και το 2026.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το 2025, η Meta παρήγαγε σχεδόν 201 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα, με τα 196 δισεκατομμύρια να προέρχονται αποκλειστικά από τη διαφήμιση. Η οικογένεια εφαρμογών της, που περιλαμβάνει τα Facebook, Instagram, Messenger και WhatsApp, παράγει τεράστια κέρδη με ρυθμούς που συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν και το 2026.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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