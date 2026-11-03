Ιστορική απόφαση: Αλλάζει ο τρόπος που μετράμε την ώρα
Ιστορική απόφαση: Αλλάζει ο τρόπος που μετράμε την ώρα
Τέλος εποχής για το εμβόλιμο δευτερόλεπτο, γιατί καταργείται και με τι αντικαθίσταται από το 2027
UPD:
Πριν μερικές ημέρες μια ιστορική απόφαση ελήφθη στη Γαλλία: Το λεγόμενο «εμβόλιμο δευτερόλεπτο» οδεύει προς οριστική κατάργηση, έπειτα από τη Γενική Διάσκεψη Μέτρων και Σταθμών (CGPM) που συνεδρίασε στο Παρίσι. Λίγοι γνωρίζουν τι ακριβώς είναι το εμβόλιμο δευτερόλεπτο και για ποιον λόγο χρησιμοποιείται. Ωστόσο, η πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια πρόκειται να περάσει στην ιστορία.
Στα πλάνα του οργανισμού που εγκατέστησε και μεριμνά για τη διατήρηση του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων, υπήρχε η κατάργησή του αλλά είχε τοποθετηθεί χρονικά αργότερα, συγκεκριμένα το 2035. Η διαδικασία, όμως, επιταχύνθηκε και από τον Μάιο του 2027 θα τεθεί σε ισχύ. Βασικός λόγος για την επίσπευση της απόφασης ήταν η αποφυγή ενός πρωτοφανούς κινδύνου: της ανάγκης εισαγωγής ενός αρνητικού εμβόλιμου δευτερολέπτου. Πιο απλά, τα ρολόγια θα έπρεπε να «πηδήξουν» ένα δευτερόλεπτο αντί να κερδίσουν ένα, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε παγκόσμια δίκτυα υπολογιστών, τηλεπικοινωνίες, δορυφορικά συστήματα και άλλες κρίσιμες ψηφιακές υποδομές. Για αυτό το λόγο, θέσπισαν ένα νέο σύστημα, την «εμβόλιμη ώρα».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στα πλάνα του οργανισμού που εγκατέστησε και μεριμνά για τη διατήρηση του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων, υπήρχε η κατάργησή του αλλά είχε τοποθετηθεί χρονικά αργότερα, συγκεκριμένα το 2035. Η διαδικασία, όμως, επιταχύνθηκε και από τον Μάιο του 2027 θα τεθεί σε ισχύ. Βασικός λόγος για την επίσπευση της απόφασης ήταν η αποφυγή ενός πρωτοφανούς κινδύνου: της ανάγκης εισαγωγής ενός αρνητικού εμβόλιμου δευτερολέπτου. Πιο απλά, τα ρολόγια θα έπρεπε να «πηδήξουν» ένα δευτερόλεπτο αντί να κερδίσουν ένα, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε παγκόσμια δίκτυα υπολογιστών, τηλεπικοινωνίες, δορυφορικά συστήματα και άλλες κρίσιμες ψηφιακές υποδομές. Για αυτό το λόγο, θέσπισαν ένα νέο σύστημα, την «εμβόλιμη ώρα».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα