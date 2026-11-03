Νίκος Μουστάκας: Το ελληνικό «toy story» που πλησιάζει τα €100 εκατ. και το νέο στοίχημα με τη LEGO
Νίκος Μουστάκας: Το ελληνικό «toy story» που πλησιάζει τα €100 εκατ. και το νέο στοίχημα με τη LEGO
Πωλήσεις 98,3 εκατ. ευρώ, κέρδη 8,9 εκατ. ευρώ και μηδενικός τραπεζικός δανεισμός για την ελληνική αλυσίδα παιχνιδιών - Η αποκλειστική συνεργασία με τη LEGO, το πρώτο αυτόνομο κατάστημα στη Μητροπόλεως και η ανάπτυξη κόντρα στην υπογεννητικότητα
Με πωλήσεις που πλησιάζουν πλέον τα 100 εκατ. ευρώ, κέρδη σχεδόν 9 εκατ. ευρώ και περισσότερα από 42 εκατ. ευρώ στα ταμεία της, η Μουστάκας ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της. Στις 18 Νοεμβρίου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του νέου LEGO Certified Store στην οδό Μητροπόλεως, στην καρδιά της Αθήνας. Θα είναι το πρώτο αυτόνομο κατάστημα του δικτύου στην Ελλάδα, καθώς μέχρι σήμερα τα LEGO Stores λειτουργούν μέσα σε εμπορικά κέντρα. Και πίσω από τη νέα κίνηση βρίσκεται και πάλι ο κ. Νίκος Μουστάκας, ο οποίος συνεχίζει να αναπτύσσει τα πιστοποιημένα καταστήματα της δανέζικης εταιρείας στο πλαίσιο της αποκλειστικής συνεργασίας των δύο πλευρών.
Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η LEGO προχώρησε το 2025 στη σύσταση δικής της θυγατρικής στην Ελλάδα, αποκτώντας απευθείας εταιρική παρουσία στη χώρα. Αυτό, ωστόσο, δεν επηρεάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη συνεργασία με τη Μουστάκας, η οποία διατηρεί την ευθύνη ανάπτυξης του δικτύου των LEGO Certified Stores. Αντίθετα, η επιλογή ενός αυτόνομου καταστήματος στο εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την παρουσία του διεθνούς brand στην ελληνική αγορά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η LEGO προχώρησε το 2025 στη σύσταση δικής της θυγατρικής στην Ελλάδα, αποκτώντας απευθείας εταιρική παρουσία στη χώρα. Αυτό, ωστόσο, δεν επηρεάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη συνεργασία με τη Μουστάκας, η οποία διατηρεί την ευθύνη ανάπτυξης του δικτύου των LEGO Certified Stores. Αντίθετα, η επιλογή ενός αυτόνομου καταστήματος στο εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την παρουσία του διεθνούς brand στην ελληνική αγορά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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