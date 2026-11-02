Μισθοί: Έως 40 ευρώ αύξηση από τον Απρίλιο 2027 – Πόσα θα παίρνουν οι εργαζόμενοι και τι αλλάζει στις κρατήσεις

Το βασικό σενάριο για κατώτατο 960 ευρώ, η μείωση εισφορών, οι αυξήσεις με τριετίες, τα νέα καθαρά ποσά και το επίδομα 500 ευρώ στο Δημόσιο