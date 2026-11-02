Μισθοί: Έως 40 ευρώ αύξηση από τον Απρίλιο 2027 – Πόσα θα παίρνουν οι εργαζόμενοι και τι αλλάζει στις κρατήσεις
Μισθοί: Έως 40 ευρώ αύξηση από τον Απρίλιο 2027 – Πόσα θα παίρνουν οι εργαζόμενοι και τι αλλάζει στις κρατήσεις
Το βασικό σενάριο για κατώτατο 960 ευρώ, η μείωση εισφορών, οι αυξήσεις με τριετίες, τα νέα καθαρά ποσά και το επίδομα 500 ευρώ στο Δημόσιο
Νέα δεδομένα στους μισθούς εκατομμυρίων εργαζομένων φέρνει το 2027, με τρεις βασικές παρεμβάσεις που αναμένεται να αυξήσουν τις καθαρές αποδοχές στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η αντίστοιχη αύξηση των βασικών μισθών στο Δημόσιο διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο, ενώ για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεται επιπλέον επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ.
Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 920 ευρώ στα 1.000 ευρώ έως την 1η Ιανουαρίου 2028, με δύο ενδιάμεσους σταθμούς που αναμένεται να επηρεάσουν τις αποδοχές και τις παροχές που συνδέονται με αυτόν.
Η πρώτη αύξηση προγραμματίζεται για την 1η Απριλίου 2027, ενώ η δεύτερη τοποθετείται στην 1η Ιανουαρίου 2028. Το βασικό σενάριο που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει δύο διαδοχικές αναπροσαρμογές των 40 ευρώ, ανεβάζοντας τον κατώτατο μισθό αρχικά στα 960 ευρώ και στη συνέχεια στα 1.000 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 920 ευρώ στα 1.000 ευρώ έως την 1η Ιανουαρίου 2028, με δύο ενδιάμεσους σταθμούς που αναμένεται να επηρεάσουν τις αποδοχές και τις παροχές που συνδέονται με αυτόν.
Η πρώτη αύξηση προγραμματίζεται για την 1η Απριλίου 2027, ενώ η δεύτερη τοποθετείται στην 1η Ιανουαρίου 2028. Το βασικό σενάριο που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει δύο διαδοχικές αναπροσαρμογές των 40 ευρώ, ανεβάζοντας τον κατώτατο μισθό αρχικά στα 960 ευρώ και στη συνέχεια στα 1.000 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα