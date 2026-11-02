Costa Navarino: Αυξημένα έσοδα €190,4 εκατ. με αιχμή τα ξενοδοχεία και τις πολυτελείς κατοικίες
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Costa Navarino: Αυξημένα έσοδα €190,4 εκατ. με αιχμή τα ξενοδοχεία και τις πολυτελείς κατοικίες

Σε συνέχεια του μετασχηματισμού της πρώην ΤΕ.ΜΕΣ Α.Ε., η Costa Navarino Α.Ε. συγκεντρώνει πλέον τις δραστηριότητες του συγκροτήματος της Μεσσηνίας, κάτω από τη μεγάλη ομπρέλα του ομίλου ĒNSOFI A.E. με πρόεδρο τον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο

Costa Navarino: Αυξημένα έσοδα €190,4 εκατ. με αιχμή τα ξενοδοχεία και τις πολυτελείς κατοικίες
Ενισχυμένες επιδόσεις και προέρχονται τόσο από τη ξενοδοχειακή δραστηριότητα όσο και τη δραστηριότητα του real estate με επίκεντρο το εμβληματικό συγκρότημα της Μεσσηνίας καταγράφει η Costa Navarino Α.Ε., η οποία πλέον εντάσσεται κάτω από τη μεγάλη ομπρέλα του ομίλου ‘’ENSOFI’’.

Η Costa Navarino Α.Ε. προέκυψε από το μετασχηματισμό της πρώην Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε. (ΤΕ.ΜΕΣ Α.Ε.) μετά τις κινήσεις αναδιάρθρωσης που πραγματοποιήθηκαν στο ξεκίνημα αυτής της χρονιάς και τη μεταβίβαση των συμμετοχών εκτός Μεσσηνίας της ΤΕ.ΜΕΣ. Α.Ε. στη νεοσυσταθείσα ĒNSOFI A.E. με πρόεδρο τον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο.

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