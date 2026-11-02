Costa Navarino: Αυξημένα έσοδα €190,4 εκατ. με αιχμή τα ξενοδοχεία και τις πολυτελείς κατοικίες

Σε συνέχεια του μετασχηματισμού της πρώην ΤΕ.ΜΕΣ Α.Ε., η Costa Navarino Α.Ε. συγκεντρώνει πλέον τις δραστηριότητες του συγκροτήματος της Μεσσηνίας, κάτω από τη μεγάλη ομπρέλα του ομίλου ĒNSOFI A.E. με πρόεδρο τον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο