Σκορπιός: Τι συμβαίνει με το 5* project των 180 εκατ. ευρώ του Ριμπολόβλεφ – Ο ορίζοντας του 2027

Τι δηλώνει επισήμως η πλευρά Ριμπολόβλεφ για το πολυτελές τουριστικό project των 165 εκατ. ευρώ στον Σκορπιό, εν μέσω φημών στην αγορά για «φρένο» στις εργασίες εφέτος και παντελή εκτροχιασμό του χρονοδιαγράμματος