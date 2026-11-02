Σκορπιός: Τι συμβαίνει με το 5* project των 180 εκατ. ευρώ του Ριμπολόβλεφ – Ο ορίζοντας του 2027
Σκορπιός: Τι συμβαίνει με το 5* project των 180 εκατ. ευρώ του Ριμπολόβλεφ – Ο ορίζοντας του 2027
Τι δηλώνει επισήμως η πλευρά Ριμπολόβλεφ για το πολυτελές τουριστικό project των 165 εκατ. ευρώ στον Σκορπιό, εν μέσω φημών στην αγορά για «φρένο» στις εργασίες εφέτος και παντελή εκτροχιασμό του χρονοδιαγράμματος
«Η εταιρεία από τον Ιούλιο του 2025 έχει ξεκινήσει σταδιακά την τουριστική εκμετάλλευση μέρους του ακινήτου την οποία και σκοπεύει να αναπτύξει εντός του έτους 2027».
Αυτό δηλώνει επισήμως η πλευρά Ριμπολόβλεφ για το πολυτελές τουριστικό project άνω των 180 εκατ. ευρώ στον Σκορπιό, εν μέσω των πληροφοριών στην αγορά για μεγάλο «φρένο» στις εργασίες εφέτος, καθυστερήσεις και παντελή εκτροχιασμό του χρονοδιαγράμματος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Αυτό δηλώνει επισήμως η πλευρά Ριμπολόβλεφ για το πολυτελές τουριστικό project άνω των 180 εκατ. ευρώ στον Σκορπιό, εν μέσω των πληροφοριών στην αγορά για μεγάλο «φρένο» στις εργασίες εφέτος, καθυστερήσεις και παντελή εκτροχιασμό του χρονοδιαγράμματος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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