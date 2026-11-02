Οι Έλληνες πίνουμε 510 καφέδες τον χρόνο (ο καθένας): Η ιστορία του αγαπημένου ροφήματος, από τον Λουμίδη και τον Λέντζο, στον freddo και τις business δισεκατομμυρίων
Οι Έλληνες πίνουμε 510 καφέδες τον χρόνο (ο καθένας): Η ιστορία του αγαπημένου ροφήματος, από τον Λουμίδη και τον Λέντζο, στον freddo και τις business δισεκατομμυρίων
Όταν κάποιος θέλει να προβοκάρει το ελληνικό κοινό, λέει πως “για να υπάρξει αντίδραση, θα πρέπει να τους κόψει κάποιος τον καφέ”
UPD:
Κάτι τέτοιο, φυσικά, οι Έλληνες δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ποτέ. Ίσα- ίσα που πάντα θα βρίσκουμε την ευκαιρία για ένα ποτηράκι φρέντο ακόμα.
“Δεν έχεις δει τίποτα από την κουλτούρα των Ελλήνων, αν δεν δοκιμάσεις τον καφέ τους”, λέει, κρατώντας ένα χάρτινο ποτηράκι με έναν Freddo Espresso στο χέρι, μια ινφλουένσερ που έχει έρθει από… την άλλη άκρη του κόσμου. Η αλήθεια είναι πως έχει δίκιο. Ο καφές ήταν, είναι και θα είναι πάντα ένα μέρος της κουλτούρας μας. Από το φλυτζανάκι του ελληνικού, στο “πάμε στον Άδωνι για καφέ” και τον Λέντζο για τις “φραπεδιές” των 80s-90s και σήμερα στα φρέντο που… μεσουρανούν στις προτιμήσεις του κόσμου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
“Δεν έχεις δει τίποτα από την κουλτούρα των Ελλήνων, αν δεν δοκιμάσεις τον καφέ τους”, λέει, κρατώντας ένα χάρτινο ποτηράκι με έναν Freddo Espresso στο χέρι, μια ινφλουένσερ που έχει έρθει από… την άλλη άκρη του κόσμου. Η αλήθεια είναι πως έχει δίκιο. Ο καφές ήταν, είναι και θα είναι πάντα ένα μέρος της κουλτούρας μας. Από το φλυτζανάκι του ελληνικού, στο “πάμε στον Άδωνι για καφέ” και τον Λέντζο για τις “φραπεδιές” των 80s-90s και σήμερα στα φρέντο που… μεσουρανούν στις προτιμήσεις του κόσμου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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