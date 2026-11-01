Νίκος Τσάκος από τη Νέα Υόρκη: Πλέουμε κυριολεκτικά σε ναρκοπέδιο

Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, η ασφάλεια των ναυτικών και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο επίκεντρο της ομιλίας του επικεφαλής της TEN στη NAMEPA – Πρόταση για ανταλλαγές Ελλήνων και Αμερικανών δοκίμων στη Χίο και στα πλοία της εταιρείας