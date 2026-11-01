Νίκος Τσάκος από τη Νέα Υόρκη: Πλέουμε κυριολεκτικά σε ναρκοπέδιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νίκος Τσάκος από τη Νέα Υόρκη: Πλέουμε κυριολεκτικά σε ναρκοπέδιο

Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, η ασφάλεια των ναυτικών και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο επίκεντρο της ομιλίας του επικεφαλής της TEN στη NAMEPA – Πρόταση για ανταλλαγές Ελλήνων και Αμερικανών δοκίμων στη Χίο και στα πλοία της εταιρείας

Νίκος Τσάκος από τη Νέα Υόρκη: Πλέουμε κυριολεκτικά σε ναρκοπέδιο
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Τον καθοριστικό ρόλο της ναυτιλίας στην παγκόσμια οικονομία και στην ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν πλοία και πληρώματα εξαιτίας των γεωπολιτικών συγκρούσεων, ανέδειξε ο δρ Νίκος Τσάκος, μιλώντας στις 29 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη, στο ετήσιο συνέδριο και στην εκδήλωση απονομής βραβείων της NAMEPA, της Βορειοαμερικανικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Πρόκειται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προωθεί την προστασία των θαλασσών, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τις υπεύθυνες πρακτικές στη ναυτιλία. . Στη διοργάνωση με θέμα «Balancing Commerce & Conservation» —«Εξισορροπώντας το εμπόριο και την προστασία του περιβάλλοντος»— ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation αναφέρθηκε επίσης στην προσφορά της HELMEPA και στη σημασία της εθελοντικής περιβαλλοντικής δράσης.

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