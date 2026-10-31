Αφιέρωμα Guardian: Κλείνει το τελευταίο «οχυρό» των Εξαρχείων – Η ιστορική «Μουριά» και η επέλαση των Airbnb

Η βρετανική εφημερίδα γράφει για το ιστορικό καφενείο της Καλλιδρομίου, που από Δευτέρα κατεβάζει ρολά έπειτα από δεκαετίες παρουσίας – Η άνοδος του τουρισμού, τα Airbnb και οι επενδύσεις αλλάζουν τον χαρακτήρα των Εξαρχείων, προκαλώντας αντιδράσεις στους παλιούς κατοίκους