Αφιέρωμα Guardian: Κλείνει το τελευταίο «οχυρό» των Εξαρχείων – Η ιστορική «Μουριά» και η επέλαση των Airbnb
Αφιέρωμα Guardian: Κλείνει το τελευταίο «οχυρό» των Εξαρχείων – Η ιστορική «Μουριά» και η επέλαση των Airbnb
Η βρετανική εφημερίδα γράφει για το ιστορικό καφενείο της Καλλιδρομίου, που από Δευτέρα κατεβάζει ρολά έπειτα από δεκαετίες παρουσίας – Η άνοδος του τουρισμού, τα Airbnb και οι επενδύσεις αλλάζουν τον χαρακτήρα των Εξαρχείων, προκαλώντας αντιδράσεις στους παλιούς κατοίκους
UPD:
Το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τα Εξάρχεια σηματοδοτεί το οριστικό κλείσιμο της ιστορικής «Μουριάς», ενός καφενείου που επί δεκαετίες υπήρξε σημείο συνάντησης συγγραφέων, καλλιτεχνών, ποιητών, πολιτικών και ανθρώπων της αθηναϊκής διανόησης. Το λουκέτο στο εμβληματικό στέκι της οδού Καλλιδρομίου γίνεται αντικείμενο εκτενούς αφιερώματος του βρετανικού Guardian, ο οποίος συνδέει την εξέλιξη με τη ραγδαία αλλαγή του χαρακτήρα της περιοχής, εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης και της αύξησης των επενδύσεων σε ακίνητα.
Σε ανταπόκρισή της από την Αθήνα, η δημοσιογράφος Helena Smith περιγράφει πώς ένα καφενείο που για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες φιλοξενούσε διαφορετικές γενιές Αθηναίων ετοιμάζεται να κλείσει οριστικά τις πόρτες του, την Κυριακή 1η Νοεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Σε ανταπόκρισή της από την Αθήνα, η δημοσιογράφος Helena Smith περιγράφει πώς ένα καφενείο που για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες φιλοξενούσε διαφορετικές γενιές Αθηναίων ετοιμάζεται να κλείσει οριστικά τις πόρτες του, την Κυριακή 1η Νοεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
UPD:
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