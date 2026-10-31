7,6 δισεκατομμύρια δολάρια… εξ ολοκλήρου σε μετρητά!: Γιατί η εταιρεία του Τζος Κούσνερ εξαγόρασε μια επιχείρηση 150 ετών
7,6 δισεκατομμύρια δολάρια… εξ ολοκλήρου σε μετρητά!: Γιατί η εταιρεία του Τζος Κούσνερ εξαγόρασε μια επιχείρηση 150 ετών
Η επενδυτική αυτοκρατορία του Τζόσουα Κούσνερ μόλις πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη μεμονωμένη συναλλαγή στην ιστορία της
UPD:
Δεν επρόκειτο για μια θεαματική τοποθέτηση σε κάποια ανερχόμενη startup της Silicon Valley, αλλά για την εξαγορά μιας εταιρείας συστημάτων ασφαλείας με διαδρομή 150 ετών.
Η Thrive Holdings, το επενδυτικό όχημα υπό την ηγεσία του Κούσνερ που ειδικεύεται στην εξαγορά παραδοσιακών επιχειρήσεων και στον τεχνολογικό τους εκσυγχρονισμό, συμφώνησε να εξαγοράσει την ADT Inc. έναντι 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων εξ ολοκλήρου σε μετρητά, σε μια συμφωνία που αποτιμά τη συνολική επιχειρηματική αξία της εταιρείας στα 15,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για την πιο τολμηρή κίνηση στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επενδυτικής στρατηγικής που επιδιώκει να τοποθετήσει κεφάλαια σε ώριμους κλάδους, μακριά από τον εξαντλητικό ανταγωνισμό των αμιγώς τεχνολογικών startups.
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Η Thrive Holdings, το επενδυτικό όχημα υπό την ηγεσία του Κούσνερ που ειδικεύεται στην εξαγορά παραδοσιακών επιχειρήσεων και στον τεχνολογικό τους εκσυγχρονισμό, συμφώνησε να εξαγοράσει την ADT Inc. έναντι 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων εξ ολοκλήρου σε μετρητά, σε μια συμφωνία που αποτιμά τη συνολική επιχειρηματική αξία της εταιρείας στα 15,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για την πιο τολμηρή κίνηση στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επενδυτικής στρατηγικής που επιδιώκει να τοποθετήσει κεφάλαια σε ώριμους κλάδους, μακριά από τον εξαντλητικό ανταγωνισμό των αμιγώς τεχνολογικών startups.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
UPD:
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