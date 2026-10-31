Τα ερωτικά γράμματα που έμειναν κρυμμένα για 238 χρόνια και φωτίζουν ένα από τα μεγαλύτερα ναυτικά μυστήρια της Ιστορίας
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Τα ερωτικά γράμματα που έμειναν κρυμμένα για 238 χρόνια και φωτίζουν ένα από τα μεγαλύτερα ναυτικά μυστήρια της Ιστορίας

«Υπάρχουν νέα από τον κύριο ντε Λα Περούζ;». Η φράση αυτή, σύμφωνα με έναν από τους πιο επίμονους θρύλους της Γαλλικής Επανάστασης, ήταν μία από τις τελευταίες ερωτήσεις που έκανε ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄, λίγο πριν ανέβει στο ικρίωμα της γκιλοτίνας, στις 21 Ιανουαρίου 1793

Τα ερωτικά γράμματα που έμειναν κρυμμένα για 238 χρόνια και φωτίζουν ένα από τα μεγαλύτερα ναυτικά μυστήρια της Ιστορίας
UPD:
Η αυθεντικότητά της αμφισβητείται από τους ιστορικούς, ωστόσο αποτυπώνει με εντυπωσιακό τρόπο το ενδιαφέρον που είχε προκαλέσει στη Γαλλία η εξαφάνιση δύο πλοίων, τα οποία ο ίδιος ο βασιλιάς είχε στείλει οκτώ χρόνια νωρίτερα σε μια μεγάλη εξερευνητική αποστολή στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Τα πλοία είχαν χαθεί χωρίς να αφήσουν πίσω τους κανένα αξιόπιστο ίχνος. Μαζί τους είχαν εξαφανιστεί περισσότεροι από 200 ναυτικοί, αξιωματικοί και επιστήμονες. Ανάμεσά τους βρισκόταν ένας διακεκριμένος Γάλλος φυσιοδίφης και κληρικός, ο Ζαν-Αντρέ Μονζέ, ο οποίος είχε αφήσει πίσω του μια γυναίκα που, όπως αποκαλύπτεται τώρα, κατείχε πολύ σημαντικότερη θέση στην προσωπική του ζωή απ’ ό,τι γνώριζαν μέχρι σήμερα οι ιστορικοί.

Σχεδόν δυόμισι αιώνες αργότερα, δώδεκα χειρόγραφες επιστολές του Μονζέ, κρυμμένες μέσα σε ένα παλιό βιβλίο με χαρακτικά, έρχονται να προσθέσουν μια απρόσμενη διάσταση στο ιστορικό μυστήριο. Δεν πρόκειται για επιστημονικές αναφορές ή επίσημες καταγραφές του ταξιδιού. Είναι βαθιά προσωπικά γράμματα, με συγκαλυμμένες ερωτικές εξομολογήσεις, μεταμέλεια για λάθη του παρελθόντος και υποσχέσεις επιστροφής.

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