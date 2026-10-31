Τα ερωτικά γράμματα που έμειναν κρυμμένα για 238 χρόνια και φωτίζουν ένα από τα μεγαλύτερα ναυτικά μυστήρια της Ιστορίας

«Υπάρχουν νέα από τον κύριο ντε Λα Περούζ;». Η φράση αυτή, σύμφωνα με έναν από τους πιο επίμονους θρύλους της Γαλλικής Επανάστασης, ήταν μία από τις τελευταίες ερωτήσεις που έκανε ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄, λίγο πριν ανέβει στο ικρίωμα της γκιλοτίνας, στις 21 Ιανουαρίου 1793