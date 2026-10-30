Συνταξιούχοι: Έως 800 ευρώ για ζευγάρια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια – Οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με το φετινό ποσό να διαμορφώνεται στα 400 ευρώ ανά δικαιούχο. Η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου 2026, ενώ οι αλλαγές στο καθεστώς χορήγησης διευρύνουν τον αριθμό όσων μπορούν να λάβουν το βοήθημα, καταργώντας τους περιορισμούς που συνδέονταν με το εισόδημα και την ακίνητη περιουσία.Παράλληλα, όμως, διατηρούνται συγκεκριμένες ηλικιακές προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι να παραμένουν εκτός της ενίσχυσης, ανεξάρτητα από το ύψος της σύνταξής τους.Συνολικά, η εφάπαξ καταβολή αφορά 2.197.000 δικαιούχους, με τη συνολική δαπάνη να υπολογίζεται σε περίπου 878,8 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα θα πιστωθούν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς να απαιτείται αίτηση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.Η φετινή αύξηση κατά 100 ευρώ, σε συνδυασμό με την κατάργηση των οικονομικών κριτηρίων, αποτελεί τη βασική διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Ωστόσο, ο χρόνος συμπλήρωσης της προβλεπόμενης ηλικίας και το είδος της σύνταξης εξακολουθούν να καθορίζουν ποιοι θα πληρωθούν.Τα νέα κριτήρια και η κατάργηση των εισοδηματικών ορίωνΜε τις αλλαγές που τίθενται σε εφαρμογή, το ποσό της ενίσχυσης αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά, ενώ παύουν να ισχύουν τα προηγούμενα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια.Μέχρι πρότινος, για την καταβολή της παροχής εξεταζόταν εάν το ετήσιο εισόδημα δεν υπερέβαινε τις 25.000 ευρώ για μεμονωμένο συνταξιούχο και τις 35.000 ευρώ για ζευγάρι συνταξιούχων. Αντίστοιχα, τα περιουσιακά κριτήρια διαμορφώνονταν στις 300.000 και 400.000 ευρώ.Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί καταργούνται, επιτρέποντας τη χορήγηση της ενίσχυσης ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση του δικαιούχου, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα ζευγάρια συνταξιούχων. Εφόσον και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι, μπορούν πλέον να λάβουν συνολικά 800 ευρώ, ακόμη και εάν το οικογενειακό τους εισόδημα ή η περιουσία τους θα οδηγούσαν προηγουμένως στον αποκλεισμό τους.Πρόκειται για ξεχωριστή καταβολή σε κάθε δικαιούχο και όχι για οικογενειακή παροχή με ενιαίο ποσό.Παρά την κατάργηση των οικονομικών ορίων, το επίδομα δεν χορηγείται αυτόματα σε όλους τους συνταξιούχους, καθώς εξακολουθούν να εφαρμόζονται ηλικιακά και συνταξιοδοτικά κριτήρια.Τα ηλικιακά όρια των 65 και 60 ετών

Βασική προϋπόθεση για όσους λαμβάνουν σύνταξη γήρατος είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.Το ίδιο ηλικιακό όριο ισχύει για όσους εισπράττουν ταυτόχρονα σύνταξη γήρατος και σύνταξη λόγω θανάτου.Διαφορετική πρόβλεψη εφαρμόζεται στους δικαιούχους που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, δηλαδή σύνταξη χηρείας. Για αυτή την κατηγορία, το απαιτούμενο ηλικιακό όριο μειώνεται στα 60 έτη, με την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρωθεί έως το τέλος του 2025.Οι συνταξιούχοι που έφτασαν το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο κατά τη διάρκεια του 2026 δεν θα συμπεριληφθούν στη φετινή πληρωμή. Θα μπορούν να λάβουν την ενίσχυση τον Νοέμβριο του 2027, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.Αντίστοιχα, όσοι συμπληρώσουν τα 65 ή τα 60 έτη, ανάλογα με την κατηγορία τους, μέσα στο 2027, θα ενταχθούν στην πληρωμή του 2028.Για τους νέους συνταξιούχους υπάρχει ακόμη μία ουσιαστική προϋπόθεση: να τους έχει απονεμηθεί οριστική κύρια σύνταξη και να τους καταβλήθηκε κατά τον Σεπτέμβριο του 2026.Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που είχε συμπληρώσει το 65ο έτος έως το τέλος του 2025, αλλά συνταξιοδοτήθηκε μέσα στο 2026, μπορεί να εισπράξει τα 400 ευρώ, εφόσον είχε ήδη οριστική σύνταξη σε πληρωμή τον περασμένο Σεπτέμβριο.Αντιθέτως, η συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου χωρίς την απαιτούμενη συνταξιοδοτική προϋπόθεση δεν αρκεί από μόνη της για τη χορήγηση του ποσού.Περίπου 474.000 συνταξιούχοι εκτός της ενίσχυσηςΠαρά τη διεύρυνση των δικαιούχων, σημαντικός αριθμός χαμηλοσυνταξιούχων εξακολουθεί να αποκλείεται εξαιτίας των ηλικιακών περιορισμών.Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν σε περίπου 473.700 τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών που δεν πληρούν την απαιτούμενη ηλικιακή προϋπόθεση και, συνεπώς, δεν θα λάβουν την ενίσχυση του Νοεμβρίου.Ο αριθμός προσεγγίζει τις 480.000 περιπτώσεις, γεγονός που αναδεικνύει ότι η κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών περιορισμών δεν συνεπάγεται καθολική καταβολή του επιδόματος.Ένας συνταξιούχος γήρατος ηλικίας 63 ή 64 ετών, για παράδειγμα, δεν εντάσσεται αυτομάτως στην πληρωμή, ακόμη κι αν λαμβάνει πολύ χαμηλή σύνταξη και δεν διαθέτει αξιόλογη περιουσία.Από τον συγκεκριμένο κανόνα εξαιρούνται οι κατηγορίες για τις οποίες ισχύουν ειδικές νομοθετικές προβλέψεις, όπως οι δικαιούχοι μόνο σύνταξης χηρείας που έχουν συμπληρώσει τα 60 έτη, καθώς και ορισμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία.Οι τελευταίοι μπορούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον υπάγονται στις προβλεπόμενες κατηγορίες παροχών.Ποιοι θα λάβουν τα 400 ευρώ στις 30 ΝοεμβρίουΣτους δικαιούχους της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες:Συνταξιούχοι γήρατος του e-ΕΦΚΑ που είχαν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και έλαβαν κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2026.Συνταξιούχοι λόγω θανάτου που είχαν συμπληρώσει τα 60 έτη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και δεν λαμβάνουν ταυτόχρονα κύρια σύνταξη γήρατος.Συνταξιούχοι του Δημοσίου και στρατιωτικοί, οι οποίοι υπάγονται σε ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.Συνταξιούχοι αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ, εφόσον τους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας τον Σεπτέμβριο του 2026.Δικαιούχοι σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων.Δικαιούχοι επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν χρηματικές προνοιακές παροχές από τον ΟΠΕΚΑ.Συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που εισπράττουν αποκλειστικά τη βασική σύνταξη και επίδομα απολύτου αναπηρίας, εφόσον διαθέτουν ισόβιο ποσοστό αναπηρίας 100%.Συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν επίδομα νόσου και ανικανότητας.Δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ.Δικαιούχοι ειδικών επιδομάτων αναπηρίας του Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις.Δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας από ίδιο δικαίωμα, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις πολεμικές συντάξεις και καταβάλλεται από το Δημόσιο.Άτομα με αναπηρία που δικαιούνται αναδρομική προνοιακή παροχή για τον Νοέμβριο του 2026, μετά την τακτική πληρωμή του αντίστοιχου μήνα.Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία συμμετέχουν σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.Εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εισπράττουν επίδομα τετραπληγίας ή παραπληγίας για τους ίδιους.Εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα για μέλος της οικογένειάς τους που πάσχει από τετραπληγία ή παραπληγία.Η ένταξη στις παραπάνω κατηγορίες συνδέεται με τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται για κάθε παροχή, ενώ το ποσό της ενίσχυσης παραμένει κοινό για όλους τους δικαιούχους.Πώς θα πραγματοποιηθεί η πληρωμήΗ καταβολή των 400 ευρώ θα γίνει αυτόματα, μέσω πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών που έχουν δηλωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.Δεν προβλέπεται υποβολή νέας αίτησης, ούτε απαιτείται επίσκεψη σε κάποιον φορέα. Ο προσδιορισμός των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για το είδος της σύνταξης, την ηλικία και τις παροχές που καταβάλλονται.Η ημερομηνία πληρωμής είναι η 30ή Νοεμβρίου 2026, αν και η εμφάνιση των χρημάτων στους λογαριασμούς μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τον χρόνο ολοκλήρωσης των τραπεζικών συναλλαγών.Το επίδομα χορηγείται εφάπαξ και δεν προστίθεται στη μηνιαία σύνταξη. Επομένως, η αύξηση της ενίσχυσης από τα 300 στα 400 ευρώ δεν μεταβάλλει το ύψος των τακτικών συνταξιοδοτικών αποδοχών.Η διαφορά των 100 ευρώ αντιστοιχεί, εάν επιμεριστεί σε δωδεκάμηνη βάση, σε περίπου 8 ευρώ τον μήνα, χωρίς ωστόσο να αποτελεί μόνιμη μηνιαία αύξηση.Με 2.197.000 δικαιούχους, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της καταβολής εκτιμάται σε 878,8 εκατ. ευρώ.Το βασικό στοιχείο της φετινής ρύθμισης είναι ότι η οικονομική ενίσχυση αποσυνδέεται πλέον από τα εισοδηματικά και περιουσιακά δεδομένα, αλλά εξακολουθεί να εξαρτάται από την ηλικία και την κατηγορία συνταξιοδότησης.Έτσι, ενώ περισσότεροι συνταξιούχοι αποκτούν πρόσβαση στην παροχή και αρκετά ζευγάρια μπορούν να εισπράξουν συνολικά 800 ευρώ, σχεδόν μισό εκατομμύριο συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών εξακολουθούν να μένουν εκτός, εφόσον δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις ειδικές εξαιρέσεις.Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, καθώς η καταβολή θα πραγματοποιηθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.