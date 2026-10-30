Στα «κάγκελα» οι επαγγελματίες της Σαντορίνης για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις του χειμώνα

«Η Σαντορίνη δεν είναι προορισμός «δύο ταχυτήτων», να αντιμετωπίζεται ως πυλώνας κερδοφορίας τη θερινή περίοδο και να εγκαταλείπεται στην απομόνωση το χειμώνα», αναφέρεται σε επιστολή προς το υπουργείο Ναυτιλίας και την Blue Star