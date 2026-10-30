Στα «κάγκελα» οι επαγγελματίες της Σαντορίνης για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις του χειμώνα
Στα «κάγκελα» οι επαγγελματίες της Σαντορίνης για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις του χειμώνα
«Η Σαντορίνη δεν είναι προορισμός «δύο ταχυτήτων», να αντιμετωπίζεται ως πυλώνας κερδοφορίας τη θερινή περίοδο και να εγκαταλείπεται στην απομόνωση το χειμώνα», αναφέρεται σε επιστολή προς το υπουργείο Ναυτιλίας και την Blue Star
Για συνθήκες απομόνωσης του νησιού εν όψει της χειμερινής περιόδου κάνουν λόγο οι επαγγελματίες της Σαντορίνης υποστηρίζοντας ότι η τακτική και αξιόπιστη ακτοπλοϊκή σύνδεση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αποτελεί θεμελιώδες για τη νησιωτική χώρα.
Χαρακτηριστική είναι η επιστολή της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης στο υπουργείο Ναυτιλίας και την εταιρεία Blue Star με κοινοποίηση στους βουλευτές Κυκλάδων, τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, το Δήμαρχο Θήρας, κάνοντας λόγο για λόγο για απαράδεκτο σχεδιασμό που αποκόπτει το νησί από την Παροναξία τα Σαββατοκύριακα, καταργεί τα απογευματινά δρομολόγια από τον Πειραιά και επιβάλλει εξοντωτικές ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων μέσα στη νύχτα. «Η Σαντορίνη δεν είναι προορισμός «δύο ταχυτήτων», να αντιμετωπίζεται ως πυλώνας κερδοφορίας τη θερινή περίοδο και να εγκαταλείπεται στην απομόνωση το χειμώνα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Όπως τονίζεται στην επιστολή, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της Ενωσης κ. Αντώνης Παγώνης, η εξέλιξη αυτή πλήττει καίρια την καθημερινότητα των κατοίκων, τα άτομα που μετακινούνται για λόγους υγείας, την τροφοδοσία του νησιού, αλλά και τη δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων των Κυκλάδων.
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Χαρακτηριστική είναι η επιστολή της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης στο υπουργείο Ναυτιλίας και την εταιρεία Blue Star με κοινοποίηση στους βουλευτές Κυκλάδων, τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, το Δήμαρχο Θήρας, κάνοντας λόγο για λόγο για απαράδεκτο σχεδιασμό που αποκόπτει το νησί από την Παροναξία τα Σαββατοκύριακα, καταργεί τα απογευματινά δρομολόγια από τον Πειραιά και επιβάλλει εξοντωτικές ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων μέσα στη νύχτα. «Η Σαντορίνη δεν είναι προορισμός «δύο ταχυτήτων», να αντιμετωπίζεται ως πυλώνας κερδοφορίας τη θερινή περίοδο και να εγκαταλείπεται στην απομόνωση το χειμώνα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Όπως τονίζεται στην επιστολή, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της Ενωσης κ. Αντώνης Παγώνης, η εξέλιξη αυτή πλήττει καίρια την καθημερινότητα των κατοίκων, τα άτομα που μετακινούνται για λόγους υγείας, την τροφοδοσία του νησιού, αλλά και τη δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων των Κυκλάδων.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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