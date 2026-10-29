iPhone Duo: Το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone εντυπωσιάζει – Ποιο είναι το πρόβλημά του

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Με το iPhone Duo, η Apple προχωρά στη μεγαλύτερη αλλαγή στον σχεδιασμό του iPhone, εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Το πρώτο της αναδιπλούμενο smartphone κυκλοφόρησε στις 23 Οκτωβρίου, με τιμή εκκίνησης τα 2.000 δολάρια, και διαθέτει εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών, σχεδόν στο μέγεθος ενός iPad Mini.Σύμφωνα με το CNN, η μεγαλύτερη οθόνη αποδεικνύεται ιδιαίτερα πρακτική για την παρακολούθηση βίντεο, την ανάγνωση και τη χρήση εφαρμογών. Υπάρχει, ωστόσο, ένα σημαντικό μειονέκτημα. Αρκετές δημοφιλείς εφαρμογές δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί, ώστε να λειτουργούν σωστά στις νέες διαστάσεις. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε ένα προϊόν που αποφέρει στην Apple περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα. Με το Duo, η εταιρεία επιχειρεί να δείξει ότι εξακολουθεί να μπορεί να εκπλήσσει τους καταναλωτές.Από smartphone σε μικρό tabletΤο iPhone Duo διαθέτει εξωτερική οθόνη 5,4 ιντσών και, όταν ανοίγει, αποκαλύπτει μια εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών. Κλειστό θυμίζει σε μέγεθος διαβατήριο, αν και είναι πιο παχύ και βαρύ, ενώ ανοιχτό μοιάζει με ένα μικρότερο και λεπτότερο iPad Mini. Ένα από τα βασικά ερωτήματα για τα αναδιπλούμενα κινητά είναι πόσο εμφανής είναι η γραμμή στο σημείο όπου διπλώνει η οθόνη. Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος του CNN, η οποία χρησιμοποίησε τη συσκευή για περίπου μία εβδομάδα, η γραμμή είναι σχεδόν ανεπαίσθητη κατά τη χρήση και δύσκολα γίνεται αισθητή ακόμη και στην αφή.Το Duo μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, μπορεί να τοποθετηθεί μισάνοιχτο πάνω σε ένα τραπέζι και να λειτουργήσει ως ρολόι κομοδίνου, ψηφιακή κορνίζα ή ημερολόγιο. Σε ορισμένες εφαρμογές, όπως η κάμερα και το Apple Fitness Plus, το περιεχόμενο εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης όταν η συσκευή διπλώνει στη μέση, όπως ένα laptop. Αυτό, ωστόσο, προϋποθέτει ότι η εφαρμογή υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία.Το πρόβλημα με τις εφαρμογέςΤο iPhone Duo επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση δύο εφαρμογών στην εσωτερική του οθόνη. Ο χρήστης μπορεί, για παράδειγμα, να έχει ανοιχτές τις εφαρμογές Photos και Messages και να μεταφέρει μια φωτογραφία απευθείας από τη μία στην άλλη. Πρόκειται για μια πρακτική δυνατότητα όταν χρειάζεται να αναζητήσει πληροφορίες ή να κάνει δύο πράγματα παράλληλα. H μεγαλύτερη οθόνη είναι ακόμη πιο χρήσιμη όταν χρησιμοποιείται για μία μόνο εφαρμογή, όπως το Netflix. Το ματ φινίρισμά της περιορίζει τις αντανακλάσεις και τα σημάδια από τα δάχτυλα, κάνοντας την παρακολούθηση περιεχομένου πιο άνετη.Το βασικό μειονέκτημα είναι, ότι αρκετές δημοφιλείς εφαρμογές δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί στις διαστάσεις της. Κατά τη δοκιμή του CNN, εφαρμογές όπως τα Google Maps, Gmail, Call of Duty Mobile και Uber δεν κάλυπταν πλήρως την οθόνη. Ορισμένες εμφανίζονταν σε μικρότερα παράθυρα στο κέντρο, ενώ άλλες άφηναν μαύρες λωρίδες στα πλάγια. Ορισμένες εφαρμογές ενημερώθηκαν ήδη κατά τη διάρκεια της δοκιμής, μεταξύ των οποίων οι Google, TikTok, Instagram και Threads. Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία εξακολουθεί να διαφέρει από εφαρμογή σε εφαρμογή και ο χρήστης δεν γνωρίζει εκ των προτέρων αν η καθεμία θα εμφανίζεται σωστά.Η σύγκριση με τα αναδιπλούμενα κινητά Android είναι αναπόφευκτη, καθώς πρόκειται για συσκευές που κυκλοφορούν στην αγορά εδώ και χρόνια. Η Apple έχει προσαρμόσει το δικό της λογισμικό στον αναδιπλούμενο σχεδιασμό, όμως οι εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών χρειάζονται ακόμη δουλειά για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Duo.Όταν οι εφαρμογές λειτουργούν σωστάΥπάρχουν, πάντως, εφαρμογές που δείχνουν ήδη τι μπορεί να προσφέρει το Duo. Η δημοσιογράφος του CNN ξεχωρίζει το Planet of Lana, ένα παιχνίδι με πολύχρωμα γραφικά που αναδεικνύονται ιδιαίτερα στην εσωτερική οθόνη. Αντίστοιχα, το Apple Books επιτρέπει την προβολή δύο σελίδων δίπλα δίπλα όταν το κινητό είναι ελαφρώς διπλωμένο, όπως συμβαίνει με ένα κανονικό βιβλίο. Η εφαρμογή Kindle της Amazon, αντίθετα, δεν είχε ακόμη προσαρμοστεί στο Duo κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Οι εφαρμογές Messages και Mail της Apple αξιοποιούν επίσης τον διαθέσιμο χώρο, εμφανίζοντας τη λίστα των μηνυμάτων στην αριστερή πλευρά και το περιεχόμενό τους στη δεξιά.Η καθημερινή χρήση του iPhone Duo