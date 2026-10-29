Η οικογενειακή βιομηχανία που τριπλασίασε τα κέρδη της χωρίς να κάνει ποτέ ούτε μία απόλυση (δείτε φωτογραφίες)

Κλείσιμο

Εκατοντάδες ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και ιδιοκτήτες εταιρειών πραγματοποιούν τα τελευταία χρόνια ένα άτυπο επιχειρηματικό «προσκύνημα» στο Σαιντ Λούις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο στόχος τους είναι να αποκωδικοποιήσουν το δύσκολο κατόρθωμα του Steve Gund, διευθύνοντος συμβούλου τρίτης γενιάς μιας οικογενειακής βιομηχανικής επιχείρησης που καταγράφει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 18% την τελευταία δεκαετία. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αυτής της διαδρομής δεν είναι μόνο τα οικονομικά μεγέθη, αλλά το γεγονός ότι η εταιρεία έχει πετύχει αυτή την κερδοφορία χωρίς να έχει απολύσει ποτέ ούτε έναν εργαζόμενο στην πολυετή ιστορία της.Ο ίδιος ο Gund επιμένει ότι το μυστικό έγκειται σε ένα μοντέλο διοίκησης που θέτει την ευημερία των 1.300 υπαλλήλων της The Gund Co. πάνω από τα βραχυπρόθεσμα οικονομικά αποτελέσματα. Έχοντας αναλάβει ως προσωπική του αποστολή να διαδώσει αυτή την προσέγγιση σε άλλους ηγέτες οικογενειακών επιχειρήσεων, ο 55χρονος μάνατζερ συνοψίζει τη φιλοσοφία του με μια φράση που ανατρέπει τα παραδοσιακά δόγματα της Wall Street… το να νοιάζεσαι για τους ανθρώπους σου μπορεί να ακούγεται συναισθηματικό, αλλά στην πράξη αποδεικνύεται εξαιρετικά κερδοφόρο.Από μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση σε βιομηχανία 400 εκατ. δολαρίωνΗ ιστορία της εταιρείας, σύμφωνα με τη Wall Street Journal ξεκίνησε το 1951 από τον παππού του, Ed Gund, έναν πρώην πωλητή γλυκών που αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των σύνθετων βιομηχανικών υλικών. Σήμερα, με τις ετήσιες πωλήσεις της να προσεγγίζουν τα 400 εκατομμύρια δολάρια, η The Gund Co. διαθέτει στο πελατολόγιό της κολοσσούς όπως η General Electric και η Rockwell Automation. Τα εξαρτήματα που κατασκευάζει βρίσκονται ουσιαστικά παντού στο ηλεκτρικό δίκτυο, από τις γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες μέχρι τα πράσινα μετασχηματιστικά κουτιά που διακρίνονται στους κήπους των αμερικανικών προαστίων.Ωστόσο, η διατήρηση αυτού του ανθρωποκεντρικού μοντέλου απαιτεί αυστηρή επιχειρησιακή πειθαρχία και σημαντικούς συμβιβασμούς. Προκειμένου να αποφύγει τις απολύσεις σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, η εταιρεία πραγματοποιεί προσλήψεις με μεγάλη φειδώ. Παράλληλα, έχει καθιερώσει ένα σύστημα άμεσης επικοινωνίας στο δάπεδο του εργοστασίου, όπου οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να καταγράφουν τις ανησυχίες τους σε κόκκινες κάρτες που αναρτώνται σε δημόσια θέα, ειδοποιώντας αμέσως τη διοίκηση για την επίλυση των προβλημάτων. Όλοι οι υπάλληλοι, από τους εργάτες της γραμμής παραγωγής μέχρι τα ανώτερα στελέχη, διαμορφώνουν προσωπικά σχέδια επαγγελματικής εξέλιξης, ενώ όσοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν στην κουλτούρα υψηλής απόδοσης απομακρύνονται.Η προσήλωση σε αυτό το όραμα συνεπάγεται και γενναίες οικονομικές αποφάσεις. Πρόσφατα, η εταιρεία δαπάνησε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για να εξαγοράσει το υφιστάμενο πρόγραμμα συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο, με σκοπό να επανασχεδιάσει ένα νέο, παγκόσμιο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει το προσωπικό σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.Το δίλημμα των οικογενειακών επιχειρήσεων και η στρατηγική του GundΠολλοί από τους επιχειρηματίες που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της Gund στο Μεσοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ βρίσκονται οι ίδιοι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Διαχειριζόμενοι εταιρείες που ίδρυσαν οι γονείς ή οι παππούδες τους, αντιμετωπίζουν το αιώνιο δίλημμα των οικογενειακών επιχειρήσεων, είτε να πουλήσουν σε κάποιο ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο (private equity), είτε να βρουν έναν βιώσιμο τρόπο να συνεχίσουν την ανάπτυξη υπό την οικογενειακή ιδιοκτησία. Για τον Steve Gund, η απάντηση βρίσκεται στη δημιουργία μιας επιχείρησης γύρω από ένα ευρύτερο αίσθημα αποστολής, το οποίο ξεπερνά τη στενή αύξηση της κερδοφορίας των μετόχων και εστιάζει στην ουσιαστική φροντίδα των ανθρώπων.Η ίδια η Gund Co. βρέθηκε σε παρόμοιο δίλημμα στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν ο Steve και ο μεγαλύτερος αδελφός του, Rich —ο οποίος σήμερα εκτελεί χρέη προέδρου— εντάχθηκαν πλήρως στην εταιρεία. Τότε, η επιχείρηση κατέγραφε ετήσιες πωλήσεις μόλις 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων, με σχεδόν το μισό προσωπικό να αποτελείται από μέλη της οικογένειας. Η δυναμική θύμιζε κουζίνα εστιατορίου με συνεχείς εντάσεις, μέχρι που ένας σύμβουλος προειδοποίησε την οικογένεια ότι απαιτούνταν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο.Καθώς η εταιρεία άρχισε να επεκτείνεται εξαγοράζοντας μικρότερους κατασκευαστές, η οικογένεια Gund δεσμεύτηκε να μην προχωρήσει σε απολύσεις. Ο πατέρας του Steve, Paul, υποστήριζε σθεναρά ότι το να απολύεις εργατικούς ανθρώπους επειδή η διοίκηση απέτυχε να διαχειριστεί τα οικονομικά αποτελεί καθαρή ηγετική αποτυχία. Έτσι, το 2009 εισήχθη το πρώτο πρόγραμμα μετοχικής συμμετοχής των εργαζομένων στις ΗΠΑ, φτάνοντας σταδιακά να παραχωρήσει στο προσωπικό το 30% της εταιρείας.Η συζήτηση που άλλαξε τη φιλοσοφία διοίκησηςΗ οριστική μεταστροφή του Steve Gund προς τη στρατηγική «πρώτα ο άνθρωπος» συντελέστηκε το 2015, μετά από μια καθοριστική συζήτηση με τον Bob Chapman, διευθύνοντα σύμβουλο της Barry-Wehmiller και γνωστό υπέρμαχο της ανθρωποκεντρικής ηγεσίας. Όταν το διοικητικό συμβούλιο ζήτησε από τον Gund να επαναφέρει την ετήσια ανάπτυξη στο 15%, εκείνος εξομολογήθηκε στον Chapman ότι ως αφοσιωμένος Καθολικός έπαιρνε μεγαλύτερη ικανοποίηση προσφέροντας σε συσσίτια παρά διοικώντας μια βιομηχανική εταιρεία. Η απάντηση του Chapman άλλαξε την οπτική του: η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας που επιτρέπουν στους ανθρώπους να ζήσουν πλήρεις ζωές είναι η μεγαλύτερη κοινωνική προσφορά.